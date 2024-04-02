Росія перекинула додаткові системи ППО на аеродром у Джанкої (фото)

Окупанти намагаються закрити важливі об'єкти інфраструктури, але систем протиповітряної оборони критично недостатньо

На аеродромі в тимчасово окупованому Джанкої російські війська розмістили додаткова зенітно-ракетні комплекси, але їх жодним чином не замаскували. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Агенти нашого руху продовжують відстежувати нарощування засобів ППО на окупованому півострові. За нашою інформацією, начальник бойового розрахунку, який був направлений на аеродром неодноразово подавав заявки на отримання маскувальних сіток, але відповіді так і не отримав», – йдеться у повідомленні.

«Атеш» зазначає, що російське командування будь-якими способами намагається закрити важливі об'єкти інфраструктури, але систем протиповітряної оборони критично недостатньо.

Нагадаємо, що росіяни вивели з тимчасово окупованого Криму майже весь свій флот, а з ракетоносіїв там залишився лише один «невдаха», який не запустив жодної ракети.