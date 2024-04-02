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Росія перекинула додаткові системи ППО на аеродром у Джанкої (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росія перекинула додаткові системи ППО на аеродром у Джанкої (фото)
В тимчасово окупованому Джанкої збільшується кількість ППО
фото: «Атеш»

Окупанти намагаються закрити важливі об'єкти інфраструктури, але систем протиповітряної оборони критично недостатньо

На аеродромі в тимчасово окупованому Джанкої російські війська розмістили додаткова зенітно-ракетні комплекси, але їх жодним чином не замаскували. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Росія перекинула додаткові системи ППО на аеродром у Джанкої (фото) фото 1
фото: «Атеш»

«Агенти нашого руху продовжують відстежувати нарощування засобів ППО на окупованому півострові. За нашою інформацією, начальник бойового розрахунку, який був направлений на аеродром неодноразово подавав заявки на отримання маскувальних сіток, але відповіді так і не отримав», – йдеться у повідомленні.

«Атеш» зазначає, що російське командування будь-якими способами намагається закрити важливі об'єкти інфраструктури, але систем протиповітряної оборони критично недостатньо.

Росія перекинула додаткові системи ППО на аеродром у Джанкої (фото) фото 2
фото: «Атеш»

Нагадаємо, що росіяни вивели з тимчасово окупованого Криму майже весь свій флот, а з ракетоносіїв там залишився лише один «невдаха», який не запустив жодної ракети.

Теги: Крим системи ППО росія окупанти окупація Україна

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