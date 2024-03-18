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Ердоган привітав Путіна з перемогою на виборах та дав йому обіцянку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ердоган привітав Путіна з перемогою на виборах та дав йому обіцянку
Президент Туреччини сподівається, що позитивний курс у турецько-російських відносинах продовжуватиметься й надалі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Туреччина готова до будь-якої ролі, аби сприяти переговорам між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови сказав диктатору Володимиру Путіну, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль як посередник задля повернення України та Росії за стіл переговорів. Про це йдеться у дописі Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини в соцмережі Х.

Ердоган привітав президента Росії Путіна з перемогою на виборах. Очільник Туреччини сподівається, що позитивний курс у турецько-російських відносинах продовжуватиметься й надалі. Також він запевнив у підтримці щодо мирних перемовин задля припинення війни.

«Туреччина готова відіграти будь-яку роль у сприянні щодо повернення за стіл переговорів», – зазначається у повідомленні.

Зауважимо, Ердоган під час офіційного візиту до Туреччини Володимира Зеленського заявив, що його країна беззаперечно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. «З самого початку ми робимо внесок у завершення війни на основі переговорів. Ми готові прийняти мирний саміт, де також буде присутня Росія», – наголосив президент Туреччини.

Нагадаємо, Ердоган закликав «уникати будь-яких кроків, які можуть загострити війну в Україні».

Водночас Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів.

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Теги: Туреччина росія путін президент переговори

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