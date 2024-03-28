У Росії після теракту наростає міжетнічна ворожнеча – NYT

Таджики в Москві зараз налякані, і майже не виходять на вулицю

У Росії посилилася ксенофобія, оскільки четверо затриманих, які нібито причетні до теракту, є вихідцями з Таджикистану

Після нападу на концертний зал «Крокус Сіті Холл» у Росії посилилася антимігрантська риторика, що загрожує перерости у міжетнічну ворожнечу всередині РФ. Про це пише The New York Times.

Мільйони трудових мігрантів та росіян з-поміж етнічних меншин і раніше стикалися з ксенофобією, тепер же вона значно посилилася, оскільки четверо затриманих, які нібито причетні до нападу, є вихідцями з Таджикистану.

«Мігранти потрібні як гарматне м'ясо для російської армії і як робоча сила. І коли владі потрібно буде виконати план боротьби з тероризмом, вони також зосередяться на цій групі. Вони хапатимуть таджиків і звинувачуватимуть українців. Це було зрозуміло від самого початку», – сказала російська правозахисниця Світлана Ганнушкіна.

Таджики в Москві настільки налякані, що майже не виходять на вулицю. Вони тепер побоюються не лише депортації, а й того, що їх можуть силоміць послати на війну проти України.

Зазначається, що Путін завжди прагнув використовувати етнічну напруженість у власних цілях. Його прихід до влади був пов’язаний з війною в Чечні, де Росія намагалася жорстоко придушити сепаратистські рухи. Путін також сприяв розпалюванню сепаратизму в грузинських регіонах Південна Осетія та Абхазія для подальшої їх окупації.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Такої ж версії притримується Білий дім.

До слова, Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня.