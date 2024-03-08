Сили оборони стримують окупантів одразу на шістьох напрямках – Генштаб

Протягом доби відбулося 74 бойових зіткнення

Триває 744-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Сопич, Сидорівка та Волфине Сумської області та Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Сеньківка, Єліне, Блешня, Луб’яне Чернігівської області; Баранівка, Басівка, Запсілля, Грабовське Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.

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На Куп’янському напрямку

Ворог три рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито чотири атаки противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів

Білогорівка, Макіївка Луганської області та в районі Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка та Білогорівка Луганської області; Терни та Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито дев'ять атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гольмівський та Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Нью-Йорк та Григорівка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог шість разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли по районах понад 20 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей, серед них місто Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки, Новотягинка.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох станціях радіоелектронної боротьби, зокрема по двох Р-330ж «Житель», та одному складу боєприпасів противника.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку, напрямку Часового Яру та Тернів щодня точаться тяжкі бої. За словами командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка, російські терористи роблять наразі все, щоб максимально окупувати території до виборів президента в Росії. Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому.

До слова, Росія матиме достатні ресурси для ведення війни проти України із нинішньою інтенсивністю, вірогідно, принаймні щонайменше два роки.