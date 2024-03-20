Путін збільшує чисельність російської армії

Окупанти планують сформувати дві загальновійськові армії і тридцять з'єднань

Збройні сили РФ за указом російського диктатора Володимира Путіна планують сформувати дві загальновійськові армії і тридцять з'єднань, зокрема чотирнадцять дивізій і шістнадцять бригад. Про це повідомив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії міністерства.

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За словами міністра оборони РФ, вже сформовано армійський корпус, мотострілецьку дивізію, Дніпровську річкову флотилію і бригаду річкових катерів флотилії.

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Як заявив Шойгу, російські продовжуватимуть розвивати і підвищувати бойові можливості армії, зокрема вдосконалюватимуть бойовий і чисельний склад армії «відповідно до загроз військовій безпеці країни, які виникають».

Нагадаємо, поки США зволікають з виділенням допомоги для України, Росія працює над створенням коаліції зі своїми союзниками. Як зазначають в Інституті з вивчення війни, мовиться про Іран, КНДР та Китай.

Як повідомлялося, методи маскування російських військових кораблів у Чорному морі навряд принесуть результати та знизять втрати флоту.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснив робочу поїздку до тимчасово окупованого Севастополя у Криму. Там він заслухав доповіді командування Чорноморського флоту.

До слова, триває 756-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Найчастіше ворог атакував Новопавлівський напрямок.