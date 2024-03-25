Politico назвало найгіршу країну Європи для українських біженців

Видання Politico підкреслило, що українські біженці не надто охоче їдуть до Франції

Франція виявилася найгіршим варіантом для життя українських біженців, пише видання Politico. За словами авторів статті, до країни приймається менше однієї особи на 1000 громадян.

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«У січні Франція повідомила, що всього 64 720 біженців з України перебувають під тимчасовим захистом», ‒ йдеться у матеріалі. Автори статті зазначили, що у Франції приймають менше однієї особи на 1000 громадян.Натомість Німеччина прийняла понад 1,2 млн біженців, Польща ‒ майже 1 млн, згідно з даними Євростату. За показниками гостинності до українців Франція навіть значно поступається Ірландії, яка приймає понад 100 тис. українців і має 5 млн жителів.

«Дані ще більш вражаючі, якщо порівняти їх з населенням країн: Польща, Прибалтика, Чехія, Словаччина та Болгарія приймають понад 25 біженців на 1000 громадян», ‒ пише видання. Неповнолітні зазвичай можуть перебувати у Франції без дозволу, тому їх рідко включають у статистику тимчасового захисту, зазначив Євростат.

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Мова також відіграє важливу роль: слов’яномовні країни притягли велику кількість українських біженців. Але, як кажуть аналітики, окрім мови, причиною різкої невідповідності у Франції можуть бути такі фактори, як географічна близькість до України, фінансова підтримка біженців і заздалегідь створена мережа громад.

Як пояснює видання, якщо в інших країнах, наприклад у Німеччині, підтримку українцям організовують переважно на державному рівні, то у Франції до прийому українців залучили асоціації та місцевих жителів.

Жерар Садік з неурядової організації La Cimade сказав, що приблизно 30 тис. українських біженців не охоплені французьким підрахунком. «Наскільки я розумію, Франція просто не відповідає жодній із цих трьох вимог», ‒ сказала Євгенія Близнюк, генеральний директор і засновник дослідницької компанії Gradus, яка досліджувала досвід українських біженців за кордоном. Франція «досить далеко», її фінансова підтримка «суттєво нижча», ніж та, яку надає Німеччина, і, насамперед, у країні не було великої української громади, стверджувала вона. Правозахисні групи також вказують на мовні перепони та бюрократію у Франції.

До слова, Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, погрожуючи зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік. Це може призвести до втрати Україною 1,2 млрд євро доходу від торгівлі, пише Politico.