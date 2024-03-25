Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Politico назвало найгіршу країну Європи для українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Politico назвало найгіршу країну Європи для українських біженців
Українці у Франції мають подолати низку бюрократичних перепон
фото із відкритих джерел

Видання Politico підкреслило, що  українські біженці не надто охоче їдуть до Франції

Франція виявилася найгіршим варіантом для життя українських біженців, пише видання Politico. За словами авторів статті, до країни приймається менше однієї особи на 1000 громадян.

«У січні Франція повідомила, що всього 64 720 біженців з України перебувають під тимчасовим захистом», ‒ йдеться у матеріалі. Автори статті зазначили, що у Франції приймають менше однієї особи на 1000 громадян.Натомість Німеччина прийняла понад 1,2 млн біженців,  Польща ‒ майже 1 млн, згідно з даними Євростату. За показниками гостинності до українців Франція навіть значно поступається Ірландії, яка приймає понад 100 тис. українців і має 5 млн жителів. 

«Дані ще більш вражаючі, якщо порівняти їх з населенням країн: Польща, Прибалтика, Чехія, Словаччина та Болгарія приймають понад 25 біженців на 1000 громадян», ‒ пише видання. Неповнолітні зазвичай можуть перебувати у Франції без дозволу, тому їх рідко включають у статистику тимчасового захисту, зазначив Євростат.

Мова також відіграє важливу роль: слов’яномовні країни притягли велику кількість українських біженців. Але, як кажуть аналітики, окрім мови, причиною різкої невідповідності у Франції можуть бути такі фактори, як географічна близькість до України, фінансова підтримка біженців і заздалегідь створена мережа громад.

Як пояснює видання, якщо в інших країнах, наприклад у Німеччині, підтримку українцям організовують переважно на державному рівні, то у Франції до прийому українців залучили асоціації та місцевих жителів.

Жерар Садік з неурядової організації La Cimade сказав, що приблизно 30 тис. українських біженців не охоплені французьким підрахунком. «Наскільки я розумію, Франція просто не відповідає жодній із цих трьох вимог», ‒ сказала Євгенія Близнюк, генеральний директор і засновник дослідницької компанії Gradus, яка досліджувала досвід українських біженців за кордоном. Франція «досить далеко», її фінансова підтримка «суттєво нижча», ніж та, яку надає Німеччина, і, насамперед, у країні не було великої української громади, стверджувала вона. Правозахисні групи також вказують на мовні перепони та  бюрократію  у Франції.

До слова, Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, погрожуючи зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік. Це може призвести до втрати Україною 1,2 млрд євро доходу від торгівлі, пише Politico.

Читайте також: Біженці у столиці Франції зіштовхнулись із гострою проблемою
Теги: соцвиплати втрати біженці Еммануель Макрон Україна гуманітарна допомога житло українці Франція переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найближчим часом бої на Авдіївському напрямку можуть поситися
Бої за Куп'янський та Авдіївський напрямки: огляд ситуації на фронті
28 лютого, 15:03
Удар окупантів по селу на Запоріжжі: наслідки
Удар окупантів по селу на Запоріжжі: наслідки
25 лютого, 17:50
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак ворога
Генштаб повідомив про бої під Авдіївкою, скільки атак ворога відбито
25 лютого, 19:11
Число українців, що потрапили в полон під Авдіївкою, невелике, запевнив Буданов
Вихід ЗСУ з Авдіївки: Буданов розповів, скільки бійців потрапили у полон
25 лютого, 19:44
До цієї марки-фонозони, у Києві вже встановлювавали схожі, такі як: «Бавовна на Кримському мосту», «Бавовна над кремлем», «Путін у Гаазі», «Імперія зла має впасти»
Знищений російський флот на дні Чорного моря: у центрі Києва з'явилася нова фотозона
12 березня, 11:35
Генсек НАТО відмежувався від заяви Еммануеля Макрона про те, що західні союзники не повинні виключати розміщення військ в Україні
Столтенберг відповів, чи планує НАТО надсилати війська в Україну
12 березня, 04:20
Ідальго: Ми не можемо діяти так, ніби Володимир Путін не диктатор, який сьогодні загрожує всій Європі
Мер Парижа заявила, що вона проти участі росіян в Олімпійських іграх
14 березня, 10:00
Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу
Одну з країн ЄС всьоме поспіль визнано найщасливішою
20 березня, 08:31
Обсяг виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти/позбавленої батьківського піклування
Уряд збільшить виплати дітям без батьківського піклування
22 березня, 19:19

Соціум

Опитування показало, чи підтримують жителі Франції відновлення призову до війська
Опитування показало, чи підтримують жителі Франції відновлення призову до війська
Politico назвало найгіршу країну Європи для українських біженців
Politico назвало найгіршу країну Європи для українських біженців
Польські фермери передумали блокувати кордон з Росією
Польські фермери передумали блокувати кордон з Росією
На електростанції в Ростовській області виникла пожежа
На електростанції в Ростовській області виникла пожежа
Франція оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки
Франція оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки
Ізраїль погодився на умови обміну полоненими і чекає відповіді ХАМАСу – CNN
Ізраїль погодився на умови обміну полоненими і чекає відповіді ХАМАСу – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Чи може Україна повернути кордони 91-го року: Берлінська приголомшила відповіддю
23K
Ураження російських кораблів «Ямал» і «Азов»: що про них відомо
19K
ЗСУ розкрили наслідки нічного удару по Севастополю
12K
Власник «Крокус Сіті» розповів, що робили охоронці під час теракту
7193
Польща відповіла, чому не збила російську ракету на своїй території
6412
Священник Московської церкви з Івано-Франківщини отримав підозру в колабораційній діяльності

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Сьогодні, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Сьогодні, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Вчора, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Вчора, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Вчора, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua