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Обмеження імпорту агропродукції з Росії та Білорусі. Україна назвала терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Обмеження імпорту агропродукції з Росії та Білорусі. Україна назвала терміни
Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі
фото з відкритих джерел

За словами торгового представника України, пропозиція юридично може бути схвалена вже у квітні

Україні вдалося домовитися з Європейською комісією про обмеження імпорту сільгосппродукції з Росії та Білорусі до країн – членів ЄС. Відповідну заборону Єврокомісія може ухвалити вже у квітні. Про це повідомив Forbes заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

«Юридично ця пропозиція може бути схвалена вже у квітні. Її запропонували на розгляд Європейській комісії», – додав Качка.

За словами Качки, схвалення обмежень на імпорт аграрних товарів із Росії та Білорусі до країн – членів Євросоюзу Україні вдалося досягнути 1 лютого, під час саміту лідерів ЄС.

Посадовець також зазначив, що для України це важливе рішення.

«Для нас важливо реалізувати проєкт витіснення російської сировини та напівфабрикатів і заміни їх українськими», – пояснив Качка.

Також заборона на імпорт російської та білоруської аграрної продукції з боку ЄС – чіткий сигнал європейським фермерам-протестувальникам, що РФ і Білорусь створюють для них більше проблем і незручностей, аніж певні упередження щодо українських товарів, додав він.

Нагадаємо, Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Очікується, що це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що «знищить» попит.

Раніше Сейм Латвії одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року.

Теги: зерно імпорт росія Білорусь Європейський союз

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