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Речник ВМС розповів про російський корабель-невдаху в Криму

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Речник ВМС розповів про російський корабель-невдаху в Криму
Наразі у Криму залишається корабель «Циклон»
фото з відкритих джерел

Ворог перебазував основні бойові одиниці у Новоросійськ

Росіяни вивели з тимчасово окупованого Криму майже весь свій флот, а з ракетоносіїв там залишився лише один «невдаха», який не запустив жодної ракети. Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Основною силою, звісно, в них в Криму вважався флот. І зараз фактично можна сказати він чи не в повному складі Крим покинув», – заявив речник.

При цьому він додав, що наразі у Криму залишається корабель «Циклон».

«Більшість бойових одиниць, якщо брати носії крилатих ракет – фактично всі перебазовані, окрім одного, вибачте, невдахи, який досі не запустив жодної ракети, хоча й вважається носієм крилатих ракет. Це я про «Циклон» зараз», – зазначив Дмитро Плетенчук.

За його словами, ворог перебазував основні бойові одиниці у Новоросійськ.

«У Криму залишили якщо не тих, кого не шкода, то тих, кого, мабуть, просто нема де розмістити. Найцінніші активи всі виведені фактично, якщо брати саме кораблі», – зазначив Дмитро Плетенчук.

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що наразі російських ракетоносіїв у морі немає. Вони перебувають у пунктах базування. 

Нагадаємо, речник Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) зазначив, що Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі. 

До слова, Дмитро Плетенчук повідомив, що українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ і велику кількість пошкодили.

Теги: військові корабель Україна Крим

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