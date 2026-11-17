Російська окупаційна влада готується до так званої націоналізації понад 1100 житлових будинків, які належать громадянам України на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для привласнення нерухомості загарбники використовують формальні підстави, зокрема відсутність власників, несплату комунальних послуг або відмову від перереєстрації майна за російськими правилами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією української воєнної розвідки, російські окупаційні адміністрації продовжують практику вилучення приватної власності громадян, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії та окупацію.

Житло таких українців загарбники оголошують «безхазяйним», після чого передають у так звану муніципальну власність. «Масштабний грабунок об’єктів приватної власності громадян України - черговий прояв злочинної політики Москви на окупованих територіях, яка спрямована, зокрема, на витіснення місцевого населення і заміщення росіянами», – ідеться в повідомленні.

У ГУР також повідомили про погіршення гуманітарної ситуації на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Зокрема, місцеві жителі стикаються з дефіцитом електроенергії, тепла, пального, продовольства та медикаментів. Особливо гостро ці проблеми відчуваються в осінньо-зимовий період.

«Чергова зима на захопленій частині Херсонщини стає буквально питанням виживання. Відповідальна за все, що відбувається на захопленій нею території, держава-агресор Росія не має ані намірів, ані здатності забезпечити належні соціальні умови», – підкреслили в розвідці.

За оцінкою ГУР, окупаційна адміністрація використовує холод та складне матеріальне становище населення як додаткові інструменти тиску.

Зокрема, у Каланчацькій громаді загарбники обіцяють облаштувати пункти обігріву. Однак для отримання допомоги жителі повинні надати реєстраційні дані про місце проживання та роботи. У розвідці розглядають такі вимоги як один зі способів посилення контролю над населенням окупованих територій.

Українська воєнна розвідка наголошує, що Росія спочатку створює умови, які змушують людей залишати свої домівки, а потім використовує їхню відсутність для привласнення нерухомості. За оцінкою ГУР, така практика є частиною ширшої політики витіснення українського населення з окупованих територій.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Росія цілеспрямовано витісняє українців із тимчасово окупованих територій та заохочує переселення туди власних громадян. За даними Головного управління розвідки, на захопленому лівобережжі Херсонщини залишилося лише 10–20% довоєнної кількості населення. Водночас окупанти незаконно позбавляють місцевих жителів житла та іншої приватної власності. Для заселення росіян Москва використовує спеціальні програми працевлаштування вчителів, медиків та інших фахівців.