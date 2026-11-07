Російська редакція Deutsche Welle перейшла на українську назву окупованих Олешок

Журналісти пояснили, що питання назви міста «вийшло за межі мовної дискусії» та набуло політичного значення

Російськомовна редакція німецького міжнародного мовника Deutsche Welle вирішила використовувати українську назву окупованого Росією міста Олешки на Херсонщині. Журналісти відмовилися від російського варіанта «Алешки», який раніше супроводжували уточненням про українську назву міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Deutsche Welle.

Раніше російська редакція використовувала формулювання «Алешки (українською – Олешки)», поширене також у низці незалежних російськомовних медіа. Відтепер назву міста писатимуть українською без додаткових пояснень.

У Deutsche Welle зазначили, що ухвалили таке рішення після того, як питання назви Олешок вийшло за межі суто лінгвістичної дискусії. «Стало очевидно, що питання назви цього міста, до якого останнім часом була прикута увага світової громадськості, вийшло за межі суто лінгвістичної дискусії та набуло виразного політичного виміру», – пояснили в редакції.

Журналісти також наголосили, що Німеччина не визнає незаконної російської окупації частини Херсонської області та інших українських територій. У Deutsche Welle підкреслили, що у своїй роботі керуються принципами міжнародного права та стандартами незалежної журналістики. «вийшло за межі мовної дискусії».

У травні 2016 року Рада повернула місту Цюрупинськ на Херсонщині історичну назву Олешки. До цього, з 1928 року, населений пункт носив ім'я радянського діяча Олександра Цюрупи. У Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара пояснювали, що назва «Олешки» має історичне походження, тоді як «Алешки» є її русифікованим варіантом. За однією з версій, назва міста пов'язана з давнім позначенням вільхових лісів або заболоченої місцевості.

Раніше український омбудсман Дмитро Лубінець розкрив подробиці переговорів із РФ щодо порятунку жителів окупованих Олешок на Херсонщині. Домовленості вдалося досягти завдяки посередництву першої леді США Меланії Трамп, а для контролю за дотриманням режиму тиші він запропонував особисто перебувати поруч із представником російської сторони.