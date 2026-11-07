Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Розвідка розкрила імена росіян, причетних до загибелі десятків людей у Комишувасі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка розкрила імена росіян, причетних до загибелі десятків людей у Комишувасі
Росіяни скинули бомби на укриття з цивільними
фото: «Суспільне»

Авіаудар по школі, де перебували цивільні, спланував полковник російської армії Федір Зубаков

Головне управління розвідки Міноборони України встановило особи російських військових, яких вважає причетними до авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області 2 листопада. Окупанти цілеспрямовано атакували місцеву школу, де цивільні отримували гуманітарну допомогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис відомства.

2 листопада о 09:45 дві російські керовані авіабомби влучили в Комишуваську гімназію «Джерело». Унаслідок ударів було зруйновано спортивну залу та господарську будівлю. Приблизно через годину ворог скинув ще одну авіабомбу ФАБ-3000 на підземне приміщення навчального закладу, де розташовувалися пункт незламності та укриття для місцевих жителів.

Унаслідок атаки загинули щонайменше 55 людей, а понад пів сотні вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Частину знайдених тіл досі не вдалося ідентифікувати, тому в родичів зниклих відібрали зразки ДНК. За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися тіла ще близько 30 людей.

За даними української воєнної розвідки, атаку спланував полковник Федір Володимирович Зубаков – начальник групи вогневого ураження штабу російського угруповання військ «Днєпр». До удару було залучено чотири літаки Су-34. В операції брала участь тактична авіаційна група №5, сформована на базі 11-го змішаного авіаційного полку та 559-го бомбардувального авіаційного полку російської армії.

Українські розвідники назвали імена шістьох російських льотчиків, які здійснили скидання авіабомб:

  • Сергій Олександрович Єлісєєв – капітан;
  • Дмитро Андрійович Звєрєв – капітан;
  • Родіон Сергійович Плотніков – старший лейтенант;
  • Микита Вікторович Ігнатьєв – старший лейтенант;
  • Максим Вікторович Соколенко – старший лейтенант;
  • Вадим Олегович Перехрест – лейтенант.

Особовий склад екіпажу ще одного російського літака наразі встановлюють. Головне управління розвідки наголосило, що всі причетні до воєнних злочинів проти українців мають понести відповідальність.

Читайте також:

Теги: ГУР Міноборони росіяни окупанти Запорізька область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для доступу до сервісів OpenAI оператори використовували VPN, оскільки компанія не надає доступу до своїх моделей із Росії
Від фальшивих листів до аудіофейків: OpenAI викрила операцію Росії проти України
10 жовтня, 07:59
Наслідки російської атаки на логістичний центр «Епіцентру» в Хмельницькому 13 жовтня 2026 року
Удар по «Епіцентру» в Хмельницькому: вогонь знищив 85% товарів
14 жовтня, 00:50
Значна частка опитаних повідомила про вербування через офіційні військові установи РФ
Росія залучає найманців із 151 країни: що розповіли полонені
21 жовтня, 00:57
Ситуація на фронті 21 жовтня
165 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 жовтня 2026
21 жовтня, 22:20
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
25 жовтня, 08:53
Ушаков закликав не покладати великих сподівань на перший раунд переговорів
Помічник Путіна розкрив плани щодо переговорів з Україною
25 жовтня, 12:02
Удар по Харкову, ракетна атака на Липецьк, вибори в Ізраїлі: головне за ніч 28 жовтня
Удар по Харкову, ракетна атака на Липецьк, вибори в Ізраїлі: головне за ніч 28 жовтня
28 жовтня, 05:50
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав причину ускладнення роботи ППО під час нічної атаки
Масована атака РФ на Київ. Туман ускладнив роботу ППО – Ігнат
22 жовтня, 10:27
ТЕС ДТЕК зазнала масштабних пошкоджень
Росіяни масовано обстріляли одну з ТЕС ДТЕК: станція припинила генерацію
23 жовтня, 07:34

Події в Україні

Росія вдарила по підстанціях, які з'єднують дві АЕС із Києвом
Росія вдарила по підстанціях, які з'єднують дві АЕС із Києвом
Розвідка розкрила імена росіян, причетних до загибелі десятків людей у Комишувасі
Розвідка розкрила імена росіян, причетних до загибелі десятків людей у Комишувасі
Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року
Кількість загиблих після авіаудару по Комишувасі зросла до 55
Кількість загиблих після авіаудару по Комишувасі зросла до 55
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Чернігів знеструмлено після атаки РФ: електротранспорт зупинився
Чернігів знеструмлено після атаки РФ: електротранспорт зупинився

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
100K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
63K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою
57K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua