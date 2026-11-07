Розвідка розкрила імена росіян, причетних до загибелі десятків людей у Комишувасі

Авіаудар по школі, де перебували цивільні, спланував полковник російської армії Федір Зубаков

Головне управління розвідки Міноборони України встановило особи російських військових, яких вважає причетними до авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області 2 листопада. Окупанти цілеспрямовано атакували місцеву школу, де цивільні отримували гуманітарну допомогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис відомства.

2 листопада о 09:45 дві російські керовані авіабомби влучили в Комишуваську гімназію «Джерело». Унаслідок ударів було зруйновано спортивну залу та господарську будівлю. Приблизно через годину ворог скинув ще одну авіабомбу ФАБ-3000 на підземне приміщення навчального закладу, де розташовувалися пункт незламності та укриття для місцевих жителів.

Унаслідок атаки загинули щонайменше 55 людей, а понад пів сотні вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Частину знайдених тіл досі не вдалося ідентифікувати, тому в родичів зниклих відібрали зразки ДНК. За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися тіла ще близько 30 людей.

За даними української воєнної розвідки, атаку спланував полковник Федір Володимирович Зубаков – начальник групи вогневого ураження штабу російського угруповання військ «Днєпр». До удару було залучено чотири літаки Су-34. В операції брала участь тактична авіаційна група №5, сформована на базі 11-го змішаного авіаційного полку та 559-го бомбардувального авіаційного полку російської армії.

Українські розвідники назвали імена шістьох російських льотчиків, які здійснили скидання авіабомб:

Сергій Олександрович Єлісєєв – капітан;

Дмитро Андрійович Звєрєв – капітан;

Родіон Сергійович Плотніков – старший лейтенант;

Микита Вікторович Ігнатьєв – старший лейтенант;

Максим Вікторович Соколенко – старший лейтенант;

Вадим Олегович Перехрест – лейтенант.

Особовий склад екіпажу ще одного російського літака наразі встановлюють. Головне управління розвідки наголосило, що всі причетні до воєнних злочинів проти українців мають понести відповідальність.