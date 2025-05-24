У Києві винесли вирок коригувальнику і одразу віддали його на обмін

Протягом грудня 2023 – січня 2024 року Тумасян знімав територію біля військових частин

Святошинський районний суд міста Києва визнав Едуарда Тумасяна винним у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

Тумасян народився в Азербайджані. Як він пояснив у суді, паспорт громадянина України отримав тому, що з 1994 року проживав в Україні, загубив свій азербайджанський паспорт. Але не вважає себе громадянином України і не відчуває громадянських обовʼязків перед державою Україна.

У Києві чоловік проживав у гуртожитку як внутрішньо переміщена особа. Восени 2023-го, перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, шукав роботу в інтернеті і зголосився на пропозицію в Telegram за гроші збирати інформацію про військові обʼєкти і обʼєкти критичної інфраструктури.

Протягом грудня 2023 – січня 2024 року Тумасян знімав територію біля військових частин, ДТЕК «Київські регіональні електромережі», фіксував місце розташування державного авіаційного підприємства. При затриманні у нього на телефоні знайшли фотографії та відео, на яких зафіксовано вхід до військової частини.

У суді Тумасян не визнав вину і стверджував, що виконував роботу, яка полягала в тому, щоби перевіряти охорону різних обʼєктів у місті Києві, для цього робив фото і відеозйомку. Запевняв, що не знав, що це військові обʼєкти і що він спілкується із представником спецслужб РФ.

Чоловік підтвердив, що отримав за роботу по передачі фото та відео 7390 і 4089 гривень, але не згоден, що вчинив державну зраду. Говорив, що не хотів завдавати шкоди національній безпеці та обороноздатності України, а мав на меті лише заробити гроші.

Раніше, оскаржучи запобіжний захід, Тумасян намагався переконати суддів, має діагноз ВІЛ-інфекція, 4 клінічна стадія і не може перебувати під вартою у СІЗО. Але ці доводи нічим не підтверджувалися.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими 20 травня затвердив список осіб для обміну та звільнення оборонців України, які перебувають у полоні РФ. Тумасян потрапив у цей список. Тому прокурор одразу звернувся до суду із клопотанням про скасування запобіжного заходу. Обвинувачений дав письмову згоду на обмін.

Суд виніс Тумасяну вирок – 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. І одночасно ухвалив звільнити його з-під варти. Тумасяна передали під нагляд співробітникам Служби безпеки України через Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, який функціонує при СБУ, для проведення обміну.

Проєкт «Хочу к своїм» повідомив, що 23 травня року 70 колаборантів віддали в обмін на цивільних громадян України, які незаконно утримувалися Росією.

У списку обміняних є коригувальник із Камʼянського Дніпропетровської області Максим Боковенко, Віктор Кирилов, який працював під час окупації Херсона поліцейським-водієм. Також Росії передали уродженця РФ Олександра Тарнашинського, який був соратником Медведчука і засуджений за підготовку до захоплення влади в Україні.

Додамо, що державний проєкт «Хочу к своим» – це публічний список засуджених за державну зраду і колабораційну діяльність осіб, які бажають виїхати до РФ за умови повернення українців з російської неволі. Проєкт реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.