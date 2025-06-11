У Колумбії сталась серія терактів: щонайменше семеро загиблих, десятки поранених

Загинули щонайменше семеро осіб – двоє поліціянтів і щонайменше п’ятеро мирних жителів. Поранено понад 28 осіб

Південно-західну Колумбію сколихнула серія масштабних нападів, внаслідок яких загинуло щонайменше семеро людей, включаючи двох поліцейських та п’ятьох цивільних, ще понад 28 осіб зазнали поранень. Про це повідомляє CNN, передає «Главком».

Вибухи сталися одночасно в місті Калі та в низці населених пунктів департаментів Каука та Вальє-дель-Каука. Серед уражених міст: Нуева Буллінья, Коринто, Торібіо, Буенавентура та інші.

Напади включали вибухи автомобілів, мотоциклів, стрілянину зі снайперських гвинтівок і навіть використання дронів із вибухівкою.

Правоохоронні органи повідомили, що ці скоординовані терористичні атаки були спрямовані передусім проти поліції. Влада країни звинувачує у нападі дисидентські групи колишніх бойовиків FARC – фракцію EMC.

За словами міністра оборони, ці групи вдаються до терору, оскільки не можуть протистояти державним силам у відкритому протистоянні.

Мер Калі та губернаторка Вальє-дель-Каука звернулись до президента Густаво Петра з вимогою негайно втрутитися, надати ресурси для підсилення безпеки та посилити присутність державних сил у регіоні. Очікується, що президент відвідає регіон найближчим часом для координації дій.

Нагадаємо, у гірському регіоні Пахалгам, що в індійській провінції Джамму і Кашмір, 22 квітня бойовики здійснили напад на туристів, унаслідок якого загинуло щонайменше 20 осіб. Теракт, що стався в популярному серед відпочивальників районі Гімалаїв, став одним із найкривавіших за останні роки.

До слова, бразильська поліція запобігла теракту, який хотіли здійснити під час безкоштовного концерту Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро 3 травня. Тоді на заході зібралося понад 2,1 мільйона людей.