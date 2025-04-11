Росія планує увійти у Дніпропетровську область, щоб мати «козир» – CNN

Контроль над частиною регіону може стати стратегічним важелем тиску для Путіна на переговорах

Російське командування поставило однією з ключових цілей просування своїх військ до Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Потенційне вторгнення армії РФ на територію регіону може стати символічним моментом, оскільки це буде перший випадок часткової окупації нової української області з початку повномасштабного вторгнення понад три роки тому.

Згідно з даними українського картографічного сервісу DeepState, війська Росії наразі перебувають лише за шість кілометрів від кордонів області. Тим часом мешканці прикордонних районів уже почали евакуацію, повідомляють представники місцевої влади.

Контроль над частиною Дніпропетровщини може мати важливе значення не лише для Володимира Путіна, але й потенційно для американських перемовників. У майбутніх дипломатичних процесах такий захоплений плацдарм може бути використаний як елемент для торгу.

Нагадаємо, росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі. Як передає «Главком», про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«Влупили ракетою по складу серветок і памперсів. Тому так сильно горить. Ніяких «офіцерів НАТО» і «найманців». Це – терор. Нічим неприкритий терор... Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках», – написав Борис Філатов.

У Дніпропетровській прокуратурі додали, що вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

До слова, Російська Федерація вдається до нової тактики під час обстрілів Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону. Як зазначив міський голова, російські війська використовують нову тактику: за дуже короткий час бʼють безпілотниками по одному місцю.

«Хочу сказати, так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БпЛА протягом години влучали в одну територію міста Харків», – каже він.

Так, увечері 8 квітня росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Окупанти влучили у цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО.