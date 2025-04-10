Угода про надра. Стефанішина розповіла, коли стартують технічні консультації

За словами урядовиці, угода про корисні копалини не міститиме пунктів, які суперечать співпраці України з ЄС

У Вашингтоні відбудуться технічні консультації між командами міністерств юстиції й економіки

Технічні консультації між Україною і Сполученими Штатами щодо угоди про корисні копалини відбудуться 11 квітня у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепремʼєр-міністерку з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – міністерку юстиції Ольгу Стефанішину, яку цитує «Радіо Свобода».

«Завтра у Вашингтоні відбудуться технічні консультації між командами міністерств юстиції й економіки. І я не в змозі розкривати якісь подробиці, тому що зустріч відбудеться лише завтра. Я зможу прокоментувати завтра», – каже вона.

Міністерка наголосила, що угода зі США про мінерали не може містити моменти, які суперечать співпраці з ЄС.

«Я дійсно можу підтвердити, що нічого в угоді не може обговорюватися з Україною таким чином, щоб це підривало наявні зобов’язання України, включно з фінансовими – в межах Ukraine Facility, макрофінансової допомоги, співпраці з МВФ. Це не може бути предметом жодного переговорного формату. А це означає, що відповідні коригування повинні бути внесені в формат угоди пізніше», – зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа.

Раніше стало відомо, коли делегати з України вирушать на переговори щодо мінеральної угоди. Українська команда відправиться до Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня.

Як повідомлялося, міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкісноземельні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну.

«Главком» писав, що Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

До слова, Міністерство економіки та Міністерство юстиції отримали загалом понад 113 млн грн на підготовку проєкту угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України (угоди про корисні копалини) між Україною та США.