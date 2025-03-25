У Саудівській Аравії стартувала нова зустріч між Україною та США

Делегація України залишилася в столиці Саудівської Аравії ще на день

На переговорах між українською та американською делегаціями обговорювалися безпека судноплавства та припинення атак на українські порти

У Ер-Ріяді стартував новий раунд переговорів між представниками України та Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Як повідомлялося, делегація України залишається в столиці Саудівської Аравії ще на день для зустрічі з представниками США. За словами радника Офісу президента Сергія Лещенка, це мають бути «технічні переговори»

Нагадаємо, у Саудівській Аравії завершились 12-годинні переговори США та Росії. Метою зустрічі було досягнення припинення вогню в Чорному морі.

Зустріч делегацій проходила у закритому режимі. Співробітники служби державної безпеки Саудівської Аравії попросили журналістів залишити територію готелю Ritz-Carlton.

Як відомо, 23 березня відбулася зустріч української та американської делегацій. Делегації працювали «над низкою складних технічних питань». У складі української команди були фахівці з енергетики, а також військові.

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що спочатку США зустрінуться з Україною, а потім – із Росією, але ці зустрічі відбуватимуться паралельно, і під час них ітиметься про одну й ту саму тему.