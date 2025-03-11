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Чи обговорювалася угода про корисні копалини на зустрічі у Джидді? Рубіо відповів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи обговорювалася угода про корисні копалини на зустрічі у Джидді? Рубіо відповів
Рубіо зробив заяву про угоду щодо корисних копалин
фото: скріншот з відео

За словами держсекретаря, президенти України та США проінструктують відповідних членів урядів щодо того, як фіналізувати та підписати угоду

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та США під час перемовин у Саудівській Аравії не обговорювали угоду про корисні копалини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Sky News.

«Про це йшлося в нашій спільній заяві. Це має статися, це не було предметом наших перемовин сьогодні», – сказав Рубіо.

За словами держсекретаря, президенти України та США проінструктують відповідних членів урядів щодо того, як фіналізувати та підписати угоду.

Зауважимо, за словами Офісу президента, президенти України та США домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та України продовжують вести переговори щодо підписання угоди про корисні копалини.

Також зазначалося, що  Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами, щоб почати роботу на прагматичній основі. Глава українського уряду розповів, що разом з адміністрацією Трампа сторони підготували текст попередньої угоди, яка передбачає домовленість про наступну роботу над конкретною міжнародною угодою щодо створення інвестиційного фонду.

Зокрема, повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь.

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Теги: Україна переговори США Марко Рубіо корисні копалини

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