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Туреччина може взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина може взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні – Bloomberg
Ердоган може змінити плани щодо допуску миротворців в Україну
фото: Anadolu

Bloomberg: Туреччина хоче більш тісної співпраці з Європою в обмін на безпеку, оскільки континент шукає способи зменшити залежність від Америки Трампа 

Туреччина в рамках посилення свого впливу на ЄС може направити своїх військових для участі у миротворчій місії в Україні у разі її створення. Про це пише «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg із посиланням на джерела пише наступне: «Тепер президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган хоче ближчої оборонної та економічної співпраці з ЄС в обмін на забезпечення йому безпеки, у той час як європейський континент шукає способи скоротити залежність від Вашингтона. За словами осіб, знайомих із питанням, може йтися, зокрема, про участь турецьких військових в українській миротворчій».

Джерела уточнюють, що Анкара розглядає можливість небойової місії, під час якої турецька сторона допомагатиме стежити за ситуацією на лінії зіткнення в Україні.

Співрозмовники агентства вважають, що зросла роль Туреччини у забезпеченні регіональної безпеки у результаті може стимулювати переговори на тему оновлення митного союзу між Європейським союзом та Туреччиною та отримання турецькими громадянами права на безвізові поїздки до ЄС.

Раніше газета The Wall Street Journal інформувала з посиланням на джерела, що Велика Британія та Франція розробляють плани розмістити 30 тис. військових в Україні після досягнення мирної угоди, проте реалізація цієї ініціативи буде дуже складною без можливої ​​підтримки США.

Нагадаємо, Туреччина готова надати дипломатичне посередництво для врегулювання війни в Україні, але про відправлення військових поки не йдеться.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомив про готовність Туреччини відправити військовослужбовців до України після закінчення бойових дій.Йшлось про те, що нібито Туреччина відкрита до ініціативи європейських країн щодо відправки свого контингенту до України. 

До слова, Туреччина зафіксувала максимальне зростання експорту оборонної та аерокосмічної продукції у лютому 2025 року. 

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Теги: Україна Франція Анкара Велика Британія президент переговори обмін НАТО США Туреччина

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