Зустріч делегацій США та РФ у Стамбулі. Зʼявився перший коментар Держдепу
Сполучені Штати «висловили свою стурбованість» забороною американському посольству наймати місцевих жителів у Росії
Делегації США та Росії під час зустрічі в Стамбулі 10 квітня погодилися забезпечити стабільне банківське обслуговування дипломатичних представництв. Як передає «Главком», про це повідомляють на сайті Державного департаменту США.
У відомстві зазначили, що Сполучені Штати «знову висловили свою стурбованість» забороною американському посольству наймати місцевих жителів у Росії.
Сторони також обговорили проведення наступної зустрічі з цих питань найближчим часом. Дату та місце ще не визначили.
Нагадаємо, спочатку про дату перемовини заговорив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, зустріч мала відбутись на рівні міністерств іноземних справ. Пєсков додав, що Москва і Вашингтон «докладають неабияких зусиль, щоб вийти на нормалізацію відносин».
Тим часом президент Володимир Зеленський припустив, що чергові переговори з американцями стосовно припинення вогню можуть відбутися на наступному тижні.
«Цього тижня, вважаємо, що буде на якомусь рівні в американців з росіянами зустріч. Думаємо, що наша зустріч з американцями може бути на наступному тижні», – казав він.
Як відомо, 27 лютого у Стамбулі пройшли переговори між представниками Росії та США, вони тривали понад шість годин. Перша ж сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.
Тоді Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні.
До слова, у березні цього року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призначення Олександра Дарчієва послом Росії в США.
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