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Зустріч делегацій США та РФ у Стамбулі. Зʼявився перший коментар Держдепу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зустріч делегацій США та РФ у Стамбулі. Зʼявився перший коментар Держдепу
Журналісти біля воріт Генерального консульства РФ в Стамбулі під час прибуття делегації США для переговорів
фото: REUTERS/Umit Bektas

Сполучені Штати «висловили свою стурбованість» забороною американському посольству наймати місцевих жителів у Росії

Делегації США та Росії під час зустрічі в Стамбулі 10 квітня погодилися забезпечити стабільне банківське обслуговування дипломатичних представництв. Як передає «Главком», про це повідомляють на сайті Державного департаменту США.

У відомстві зазначили, що Сполучені Штати «знову висловили свою стурбованість» забороною американському посольству наймати місцевих жителів у Росії.

Сторони також обговорили проведення наступної зустрічі з цих питань найближчим часом. Дату та місце ще не визначили.

Зустріч делегацій США та РФ у Стамбулі. Зʼявився перший коментар Держдепу фото 1
фото: REUTERS/Umit Bektas
Зустріч делегацій США та РФ у Стамбулі. Зʼявився перший коментар Держдепу фото 2
фото: REUTERS/Umit Bektas

Нагадаємо, спочатку про дату перемовини заговорив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, зустріч мала відбутись на рівні міністерств іноземних справ. Пєсков додав, що Москва і Вашингтон «докладають неабияких зусиль, щоб вийти на нормалізацію відносин».

Тим часом президент Володимир Зеленський припустив, що чергові переговори з американцями стосовно припинення вогню можуть відбутися на наступному тижні.

«Цього тижня, вважаємо, що буде на якомусь рівні в американців з росіянами зустріч. Думаємо, що наша зустріч з американцями може бути на наступному тижні», – казав він.

Як відомо, 27 лютого у Стамбулі пройшли переговори між представниками Росії та США, вони тривали понад шість годин. Перша ж сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.

Тоді Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні.

До слова, у березні цього року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призначення Олександра Дарчієва послом Росії в США.

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Теги: переговори США росія

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