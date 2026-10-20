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Кремль заявив про переговори з Україною без Зеленського після слів Трампа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль заявив про переговори з Україною без Зеленського після слів Трампа
Водночас Кремль прямо не заявив про готовність підписати мирну угоду без українського президента
фото: Офіс президента України, росЗМІ

Пєсков прокоментував слова Трампа про можливу заміну українського представника на мирних переговорах

Росія готова до мирних переговорів, але Кремль хоче бачити на них легітимного представника української влади, «готового ухвалити рішення, необхідні для завершення війни». Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про можливу участь іншого представника України в переговорах замість Володимира Зеленського, пише «Главком».

«Нам важливо, щоб це був легітимний представник влади, готовий узяти на себе відповідальність і ухвалити необхідне рішення для припинення цієї війни», – сказав Пєсков.

Напередодні Трамп знову розкритикував українського президента та припустив, що зараз може бути слушний час для участі іншої людини від України в переговорному процесі.

Речник російського президента не назвав конкретної людини, яка, на думку Москви, могла б представляти Україну на переговорах. Також Пєсков не уточнив, про які саме рішення йдеться та на яких умовах Росія готова припинити бойові дії. Водночас Пєсков прямо не заявив про готовність Росії підписати мирну угоду без Зеленського. 

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський та спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибули до Норвегії для переговорів щодо завершення російсько-української війни. 

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Теги: Володимир Зеленський Дмитро Пєсков війна переговори Дональд Трамп

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