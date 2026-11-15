Хакери викрали дані 22 млн жителів Франції

Maileva спеціалізується на обробці та відправленні ділової кореспонденції для малого й середнього бізнесу

Наразі триває розслідування

Французька компанія Maileva, яка входить до групи La Poste, стала жертвою кібератаки, внаслідок якої хакери викрали персональні дані 22 млн людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на france24.

За даними компанії, атака сталася в середині вересня. Після виявлення інциденту Maileva повідомила про нього Національну комісію з інформатики та свобод Франції (CNIL) і подала відповідну скаргу. Наразі триває розслідування.

Про масштабний витік раніше повідомили спеціалізовані ресурси FrenchBreaches та cyberattaque.org. Вони назвали цей випадок одним із найбільших витоків персональних даних в історії Франції.

Maileva спеціалізується на обробці та відправленні ділової кореспонденції для малого й середнього бізнесу. Через платформу надсилають платіжні відомості, рекомендовані листи, рахунки-фактури та інші документи. Компанія є дочірньою структурою Docaposte, яка входить до групи La Poste. Її послугами користуються понад 70 тис. клієнтів, а лише у 2024 році через платформу було надіслано 180 млн документів.

Це не перший масштабний кіберінцидент, пов'язаний із La Poste. Минулого року, за кілька днів до Різдва, група також зазнала хакерської атаки. Тоді відповідальність за неї взяли на себе проросійські хакери.

До слова, підроблене обличчя знайомої людини на екрані може стати першим кроком до втрати криптовалюти. Північнокорейські хакери створили схему FaceStealer, за допомогою якої за 18 місяців викрали цифрові активи на понад $400 млн.