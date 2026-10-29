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Кремль зробив заяву про мирні переговори після атаки дронів на Москву

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль зробив заяву про мирні переговори після атаки дронів на Москву
Речник російського диктатора заявив, що Росія має «гарантувати собі безпеку»
фото: кадр з відео

Кремль назвав атаку українських безпілотників під час саміту «Росія – Африка» аргументом на користь продовження війни

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що масована атака українських безпілотників на Москву під час саміту «Росія – Африка» підтверджує необхідність продовження так званої «спеціальної військової операції». За його словами, Росія має продовжувати війну, щоб гарантувати власну безпеку. Про це речник російського диктатора заявив російським ЗМІ, пише «Главком».

«По-перше, це підкреслює, що спеціальна військова операція має продовжуватися», – заявив речник Кремля, коментуючи атаку.

Пєсков також назвав її дивною, зважаючи на спроби вести переговори щодо мирного врегулювання війни. «На тлі спроб вести переговори це виглядає дуже дивно», – додав він.

Пєсков охарактеризував саміт «Росія – Африка» як «світову подію» та наголосив на його значенні для Москви. За його словами, атака безпілотників у дні проведення заходу «стала ще одним аргументом» для російської влади на користь продовження війни.

Варто нагадати, що помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення наступного раунду тристоронніх переговорів залежать від ситуації на Близькому Сході. 

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Теги: росія Дмитро Пєсков війна Москва дрон ЗСУ

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