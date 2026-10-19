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Німецький посадовець заявив про феномен української оборонки

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Німецький посадовець заявив про феномен української оборонки
Томас Зольбах розповів про українські оборонні розробки, аналогів яких раніше не мала Німеччина
фото з відкритих джерел

Томас Зольбах відзначив здатність українських виробників швидко створювати нові технологічні рішення навіть в умовах російських атак

Український оборонно-промисловий комплекс за короткий час розробив безпрецедентні технології та унікальні рішення в напрямах, де німецька сторона раніше не мала відповідного досвіду. Про це заявив заступник генерального директора Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Томас Зольбах під час зустрічі делегацій німецького та українського ОПК, яку організувала NAUDI, передає «Главком».

«За цей короткий період вам (українцям, – «Главком») вдалося розробити вражаючі технології та створити абсолютно нові рішення у сферах, де ми раніше не мали жодного досвіду», – зазначив німецький урядовець.

За словами Зольбаха, німецька делегація мала змогу детальніше ознайомитися з розвитком українського оборонного сектору під час зустрічей напередодні конференції та безпосередньо в день її проведення. Він також відзначив прогрес України в розширенні виробничих потужностей.

Повномасштабна війна змусила українську оборонну промисловість оперативно адаптуватися до потреб фронту та змін у характері бойових дій. Одним із ключових завдань стало швидке вдосконалення наявних засобів і розроблення нових технологічних рішень.

За словами Зольбаха, саме здатність українських виробників реагувати на нові виклики та створювати технології за короткий час привернула увагу німецької делегації. Він наголосив, що цей досвід становить інтерес і для німецької сторони.

Зольбах також підкреслив, що Німеччина має фінансові ресурси для співпраці з українською оборонною промисловістю та готова сприяти реалізації спільних проєктів.

Раніше «Главком» повідомляв, що українська компанія «Українська бронетехніка» готує спільні розробки з німецьким оборонним концерном MBDA. Серед початкових напрямів партнерства – далекобійні засоби ураження та системи протидії безпілотникам.

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Теги: зброя Німеччина війна промисловість технології

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