Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Одесу, вибухи в окупованому Харцизьку та Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Одесу, вибухи в окупованому Харцизьку та Росії: головне за ніч
Пошкоджений будинок в Одесі
фото: Геннадій Труханов/Telegram

В Одесі суттєво пошкоджено багатоповерховий будинок

Російська окупаційна армія атакувала Одесу, є руйнування та постраждалі, в окупованому Харцизьку, ймовірно, уражено склад боєприпасів, російський Липецьк опинився під ударами БпЛА, а в США пояснили, чому поставки зброї в Україну було призупинено. «Главком» зібрав головні події ночі проти 3 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Одесу

У ніч на 3 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ударів є руйнування, горить житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

«Суттєво постраждала багатоповерхівка. На місці працюють всі служби. Постраждалим надається допомога», – написав Труханов.

Відомо, що рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Серед них – двоє дітей. Усі вони отримують необхідну допомогу. До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих.

«Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії», – написав Труханов.

Вибухи в окупованому Харцизьку

У ніч на 3 липня в окупованому Харцизьку у Донецькій області пролунали потужні вибухи. Ймовірно, атаковано склад боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В Харцизьку на тимчасово окупованій частині Донеччини пролунали сильні вибухи, розгорілися пожежі.

У мережі пишуть, що у Харцизьку є декілька прильотів по складу БК.

Липецьк атакували БпЛА

Безпілотники атакували Липецьк та область, місцеві жителі почули понад 20 звуків вибухів. Про це повідомляє «Главком».

У Липецьку лунала сирена, а в небі постійно чути характерні звуки прольоту безпілотників, у тому числі в центрі міста, повідомляють місцеві.

Ймовірно, група БпЛА летіла у сторону аеродрома Липецьк-2.

Держдеп США прокоментував зупинення поставок зброї в Україну

Президент США Дональд Трамп прагне досягнення припинення війни між Росією та Україною. У Києві були заздалегідь попереджені про можливе зупинення допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг речниці Державного департаменту США Теммі Брюс.

За словами Брюс, рішення щодо постачання озброєння Україні ухвалює не Держдепартамент, а тому за детальнішими коментарями слід звертатися до Міністерства оборони США.

«Слід нагадати, що президент Трамп надає пріоритет завершенню війни між Росією та Україною через досягнення сталого мирного врегулювання, починаючи з негайного припинення вогню», – підкреслила Брюс.

Пентагон пояснив, чому призупинилися поставки зброї в Україну

У Пентагоні переглядають підходи до військової підтримки України, дотримуючись при цьому принципу «Америка понад усе». Про це повідомив речник Міністерства оборони США Шон Парнелл під час брифінгу, передає «Главком».

Він зазначив, що оборонне відомство пропонує президенту Дональду Трампу широкий спектр варіантів у межах військової допомоги Україні – відповідно до його прагнення завершити війну.

«Паралельно триває перегляд механізмів реалізації цієї мети з урахуванням збереження боєздатності Збройних сил США та дотримання оборонних пріоритетів, які відповідають курсу президента на першість Америки», –заявив Парнелл.

США закликають Іран не відмовлятися від співпраці з МАГАТЕ

Сполучені Штати закликали Іран відновити повноцінну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яка була призупинена після ударів по іранських ядерних об’єктах. Про це під час брифінгу для ЗМІ заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє «Главком».

Брюс охарактеризувала рішення Тегерану припинити співпрацю з МАГАТЕ як «неприйнятне», наголосивши, що Іран має можливість змінити свій курс і обрати шлях миру та процвітання.

«Тегеран повинен без зволікань повністю відновити співпрацю з МАГАТЕ», – підкреслила Брюс.

Теги: Дональд Трамп Геннадій Труханов озброєння МАГАТЕ Одеса росія вибух Пентагон Держдепартамент США Іран окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції Євросоюзу та США забороняють постачати Росії запчастини для літаків
Росія ввезла авіазапчастини на мільярд євро, попри санкції – Yle
26 червня, 16:45
Дніпропетровщина: серед постраждалих у пошкодженому РФ потязі п’ятимісячне немовля
Дніпропетровщина: серед постраждалих у пошкодженому РФ потязі п’ятимісячне немовля
24 червня, 18:17
Зеленський про удар РФ по Києву 17 червня: Це свідомий терор
Зеленський назвав рису, що об’єднує РФ з Іраном і КНДР
19 червня, 20:45
Супутникові знімки фіксують будівництво нового військового гарнізону РФ поблизу фінського кордону
Росія зводить новий військовий гарнізон за 100 км від кордону з Фінляндією
18 червня, 15:45
ЦПД спростовує фейки, спрямовані на дискредитацію української влади
Російські пропагандисти поширюють фейковий «лист Міноборони» про відмову у виплатах родинам загиблих
18 червня, 12:14
Трамп не слухає порад, а лише віддає накази
«Трамп не слухає людей у своїй адміністрації, а лише наказує». Курт Волкер пояснив логіку рішень Білого дому
15 червня, 21:13
Велика Британія перекидає винищувачі на Близький Схід для забезпечення підтримки у разі непередбачуваних подій
Велика Британія перекидає винищувачі на Близький Схід
14 червня, 21:52
Кар'єра журналіста BC News Террі Морана під загрозою
Насмілився критикувати Трампа: телеканал у США звільнив журналіста
9 червня, 16:58
Соратник Трампа вважає, що документ «підриває» роботу, виконану його урядовою командою зі скорочення витрат
Маск назвав головний законопроєкт Трампа «огидною гидотою»
4 червня, 08:26

Події в Україні

Атака на Одесу, вибухи в окупованому Харцизьку та Росії: головне за ніч
Атака на Одесу, вибухи в окупованому Харцизьку та Росії: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
В окупованому Харцизьку пролунали вибухи: ймовірно, уражено склад боєприпасів
В окупованому Харцизьку пролунали вибухи: ймовірно, уражено склад боєприпасів
Лінія фронту станом на 2 липня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 2 липня 2025. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
37K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
18K
Призупинення американської допомоги. Єрмак звернувся до українців
15K
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
12K
Кадрова чистка в уряді: перелік змін

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua