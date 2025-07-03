Атака на Одесу, вибухи в окупованому Харцизьку та Росії: головне за ніч

В Одесі суттєво пошкоджено багатоповерховий будинок

Російська окупаційна армія атакувала Одесу, є руйнування та постраждалі, в окупованому Харцизьку, ймовірно, уражено склад боєприпасів, російський Липецьк опинився під ударами БпЛА, а в США пояснили, чому поставки зброї в Україну було призупинено. «Главком» зібрав головні події ночі проти 3 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Одесу

У ніч на 3 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ударів є руйнування, горить житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

«Суттєво постраждала багатоповерхівка. На місці працюють всі служби. Постраждалим надається допомога», – написав Труханов.

Відомо, що рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Серед них – двоє дітей. Усі вони отримують необхідну допомогу. До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих.

«Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії», – написав Труханов.

Вибухи в окупованому Харцизьку

У ніч на 3 липня в окупованому Харцизьку у Донецькій області пролунали потужні вибухи. Ймовірно, атаковано склад боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В Харцизьку на тимчасово окупованій частині Донеччини пролунали сильні вибухи, розгорілися пожежі.

У мережі пишуть, що у Харцизьку є декілька прильотів по складу БК.

Липецьк атакували БпЛА

Безпілотники атакували Липецьк та область, місцеві жителі почули понад 20 звуків вибухів. Про це повідомляє «Главком».

У Липецьку лунала сирена, а в небі постійно чути характерні звуки прольоту безпілотників, у тому числі в центрі міста, повідомляють місцеві.

Ймовірно, група БпЛА летіла у сторону аеродрома Липецьк-2.

Держдеп США прокоментував зупинення поставок зброї в Україну

Президент США Дональд Трамп прагне досягнення припинення війни між Росією та Україною. У Києві були заздалегідь попереджені про можливе зупинення допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг речниці Державного департаменту США Теммі Брюс.

За словами Брюс, рішення щодо постачання озброєння Україні ухвалює не Держдепартамент, а тому за детальнішими коментарями слід звертатися до Міністерства оборони США.

«Слід нагадати, що президент Трамп надає пріоритет завершенню війни між Росією та Україною через досягнення сталого мирного врегулювання, починаючи з негайного припинення вогню», – підкреслила Брюс.

Пентагон пояснив, чому призупинилися поставки зброї в Україну

У Пентагоні переглядають підходи до військової підтримки України, дотримуючись при цьому принципу «Америка понад усе». Про це повідомив речник Міністерства оборони США Шон Парнелл під час брифінгу, передає «Главком».

Він зазначив, що оборонне відомство пропонує президенту Дональду Трампу широкий спектр варіантів у межах військової допомоги Україні – відповідно до його прагнення завершити війну.

«Паралельно триває перегляд механізмів реалізації цієї мети з урахуванням збереження боєздатності Збройних сил США та дотримання оборонних пріоритетів, які відповідають курсу президента на першість Америки», –заявив Парнелл.

США закликають Іран не відмовлятися від співпраці з МАГАТЕ

Сполучені Штати закликали Іран відновити повноцінну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яка була призупинена після ударів по іранських ядерних об’єктах. Про це під час брифінгу для ЗМІ заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє «Главком».

Брюс охарактеризувала рішення Тегерану припинити співпрацю з МАГАТЕ як «неприйнятне», наголосивши, що Іран має можливість змінити свій курс і обрати шлях миру та процвітання.

«Тегеран повинен без зволікань повністю відновити співпрацю з МАГАТЕ», – підкреслила Брюс.