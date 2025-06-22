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Біля окупованого Токмака палає ешелон з російським пальним

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Біля окупованого Токмака палає ешелон з російським пальним
Дим було видно за 15-20 км
фото: Петро Андрющенко/Telegram

Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляє, що поїзд ворога ймовірно був уражений Силами оборони України

Поблизу окупованого Токмака в Запорізькій області сталася велика пожежа – загорівся російський залізничний ешелон із пальним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

За його інформацією, поїзд ворога ймовірно був уражений Силами оборони України на залізничній ділянці між селом Левадне та Молочанськом.

Біля окупованого Токмака палає ешелон з російським пальним фото 1

Андрющенко повідомив, що палає 11 цистерн із пальним, а дим від пожежі видно на відстані до 15-20 км.

«Наші на місці підтверджують головне – залізничну колію виведено з ладу. На відновлення піде кілька тижнів, а це означає, що постачання пального на фронт буде зупинене щонайменше на два тижні», – зазначив він.

Раніше ми писали, що у ніч проти 14 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї. 

Зазначається, що це підприємство є найбільшим у Росії виробником азотних добрив та аміаку, що входить до групи «ЄвроХім».

Загальні виробничі потужності складають понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду досягає 0,89 мільйона тонн на рік.

Нагадаємо, вранці, 14 червня з'явилась інформація про нічну атаку дронів на «Новокуйбишевський завод каталізаторів», що розташований у Самарській області РФ.

Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на область та заявив, що удари прийшлись по завод. Він додав, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Тим часом з'явились відео, на який видніється пожежа на території підприємства та здіймається дим.

Теги: пожежа окуповані території фронт

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