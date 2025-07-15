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Окупанти змушують студентів Луганщини працювати на протезному заводі – ЦНС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупанти змушують студентів Луганщини працювати на протезному заводі – ЦНС
ЦНС: Російська влада намагається збільшити виробництво протезів і робить це коштом українських підлітків
фото з відкритих джерел

Окупаційна адміністрація вдається до використання учнів місцевих закладів як дешевої, фактично примусової робочої сили

На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники примушують студентів профільних училищ проходити практику на місцевому протезному заводі. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на власні джерела, передає «Главком».

У ЦНС зазначають, що внаслідок агресивної політики Кремля та війни в Україні кількість російськомовного населення в Росії стрімко зменшується. Значна частина тих, хто повертається з фронту, – це військові з ампутованими кінцівками.

«Щоб забезпечити зростаючі потреби в протезах для учасників так званої «спеціальної воєнної операції», російська влада намагається збільшити виробництво, і робить це коштом українських підлітків», – заявили в ЦНС.

Через нестачу робочої сили на окупованих територіях, окупаційна адміністрація вдається до використання учнів місцевих закладів як дешевої, фактично примусової робочої сили.

Раніше ми писали, що Центр протидії дезінформації прогнозує активізацію інформаційних операцій Росії в найближчі два тижні. Зокрема, очікується посилення пропаганди щодо «нового наступу» окупантів на фронті, атак на систему територіальних центрів комплектування (ТЦК) в Україні, а також дискредитації підтримки України з боку міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦПД.

ЦПД зазначає, що російська пропаганда спробує представити продовження наступальної кампанії 2024 року як новий етап військової операції. Насправді йдеться про  тривалу кампанію, яка не дала Росії очікуваних результатів.

Крім того, «Главком» повідомляв, що російська пропаганда готує інформаційний фундамент для військового вторгнення у країни Балтії з метою нібито захисту російськомовного населення. 

Також «Главком» інформує, що міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов заявив про необхідність реформування системи військової освіти, щоб держава була «готова до майбутніх конфліктів». 

Теги: Луганщина окуповані території

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