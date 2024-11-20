Нова ядерна доктрина Росії: маніпуляція чи реальна загроза?

За кілька годин до путінського підписання Україна і союзники перетнули чергову «червону лінію»

Путін підписав оновлену доктрину застосування ядерної зброї – в якій, зокрема, прописане право ядерного ударну у відповідь на неядерні атаки території Росії (в тому числі дронами).

Якби це щось значило, то ми вже прямо зараз розгрібали би завали в місцях ядерних ударів російською тактичною зброєю – адже Україна успішно атакувала ракетний арсенал (там були артилерійські боєприпаси, зокрема північнокорейські, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ, – дані ЦПД) 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачєв Брянської області РФ (як багато хто твердить, 6-ма ракетами ATACMS).

Тобто, буквально за кілька годин до путінського підписання Україна і союзники перетнули чергову «червону лінію».

Насправді Путіну нічого, окрім власного самозбереження, не заважало що з оновленою, що зі старою доктриною вдарити ядерною зброєю по чому завгодно. Зрештою, вже майже три роки ГУР МОУ, СБУ, ССО, ЗСУ регулярно результативно атакували російські військові об’єкти дронами.

Путін і так за 10,5 років (насправді за 16, з Грузії) порушив всі можливі правила, всі можливі конвенції, статут ООН і все інше. І так само ніщо йому не заважало порушити його доктрину ядерного стримування, яка була прийнята років 20 років тому. Тобто, оновлення доктрини – суто пропагандистський крок, практичного сенсу він не має, бо нова доктрина так само не має гарантій дотримання, як і стара.

Росіяни не вперше залякують Україну і світ так званими «червоними лініями». Це було під час українських ударів по російських об'єктах в Криму, а також під час передачі новітньої зброї (танки, літаки тощо). Водночас, застосування тактичної ядерної зброї не вирішить ситуацію на фронті на користь Путіна, а стратегічна ядерна зброя – це шлях до самознищення Російської Федерації.

Отже, доктрина – це елемент психологічного змагання НАТО і Путіна. А не реальне підґрунтя ядерної атаки. (Що вже підтверджено заявою Лаврова «Ми суворо дотримуємось позиції про те, що потрібно робити все необхідне для недопущення ядерної війни. Ми переконані, що ядерна зброя – це насамперед засіб для стримування, недопущення, запобігання будь-якій ядерній війні. Ось як ми підходимо до цієї ситуації»).

Реально Путін завдаватиме шкоди в інших місцях: надасть ракети хуситам, буде різати кабелі і підривати трубопроводи, продовжить диверсії на крупних збройних виробництвах Європи й Америки... Це, до речі, дуже неприємні речі для Заходу. Тому що це нібито і не війна, але з іншого боку – це величезні видатки і порушення обороноздатності, загроза суверенітету. І Путін вже почав в такий спосіб дошкуляти країнам НАТО.

З іншого боку, це хіба мобілізує НАТО і спонукає до щільнішої оборонної співпраці саме проти Росії (див.заяви Фінляндії, Німеччини після пошкодження кабелю між ними «Той факт, що подібний випадок одразу викликає підозри в навмисному пошкодженні, свідчить про нестабільність нашого часу, ...необхідне посилення захисту стратегічно важливих об'єктів», а також заяви Литви і Швеції після пошкодження і там кабелю). І, логічно, на допомогу Україні, котра єдина реально ослаблює військову міць Росії.