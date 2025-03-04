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«Я живу на пенсію за Остапа». Банкір Оністрат розповів, як розподіляє кошти

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У 2022 році Андрій Оністрат разом із сином Остапом долучилися до ЗСУ
фото: Андрій Оністрат/Facebook

Бізнесмен ретельно порахував всі витрати

Банкір та бізнесмен Андрій Оністрат живе здебільшого на гроші, які отримує за загиблого на війні сина. Про це повідомляє «Главком».

«Фізично я зараз живу на пенсію, яку отримую за Остапа. – розповів Андрій Оністрат. –Пенсія заходить у 150 тисяч щомісяця, плюс зарплата 30 тисяч, я не рахую бонуси, які приходять за бойові. Мій бюджет 180 тисяч гривень. Як я його витрачаю, я перераховую Валі [Валентина Хамайко, дружина Андрія Оністрата] 80 тисяч гривень, решта – школа сплачена, я перекриваю попередніми історіями, воно все по мікро витрачається. Я їм, п’ю, заправлю автівку, є поточні витрати. Син дзвонить, просить заплатити за їжу, у мене зобов'язання, тож я сплачую йому за гарні тренування. Також кишенькові гроші, подарунки, більшу частину по дітях я закриваю, ще допомагаю батькам».

Син Андрія Оністрата Остап був оператором відділення ударних БПЛА. Він загинув у червні 2023 року під Вугледаром Донецької області. Остап Оністрат був сином Андрія Оністрата від шлюбу зі спортсменкою Ганною Запорожановою.

Наразі дружиною Андрія Оністрата є телеведуча Валентина Хамайко. Подружжя виховує чотирьох дітей – Соломію, Михайла, Мирославу та Андрія. Також у бізнесмена є онука, яка народилася у квітні 2022 року, її матір – старша донька Оністрата Вікторія.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну, у серпні 2022-го, Андрій Оністрат долучився до ЗСУ, був командиром роти ударних БПЛА «Шершні Довбуша» 68-ї окремої Єгерської бригади.

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Теги: Україна пенсія бізнесмен бойові виплати

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