«Я живу на пенсію за Остапа». Банкір Оністрат розповів, як розподіляє кошти
Бізнесмен ретельно порахував всі витрати
Банкір та бізнесмен Андрій Оністрат живе здебільшого на гроші, які отримує за загиблого на війні сина. Про це повідомляє «Главком».
«Фізично я зараз живу на пенсію, яку отримую за Остапа. – розповів Андрій Оністрат. –Пенсія заходить у 150 тисяч щомісяця, плюс зарплата 30 тисяч, я не рахую бонуси, які приходять за бойові. Мій бюджет 180 тисяч гривень. Як я його витрачаю, я перераховую Валі [Валентина Хамайко, дружина Андрія Оністрата] 80 тисяч гривень, решта – школа сплачена, я перекриваю попередніми історіями, воно все по мікро витрачається. Я їм, п’ю, заправлю автівку, є поточні витрати. Син дзвонить, просить заплатити за їжу, у мене зобов'язання, тож я сплачую йому за гарні тренування. Також кишенькові гроші, подарунки, більшу частину по дітях я закриваю, ще допомагаю батькам».
Син Андрія Оністрата Остап був оператором відділення ударних БПЛА. Він загинув у червні 2023 року під Вугледаром Донецької області. Остап Оністрат був сином Андрія Оністрата від шлюбу зі спортсменкою Ганною Запорожановою.
Наразі дружиною Андрія Оністрата є телеведуча Валентина Хамайко. Подружжя виховує чотирьох дітей – Соломію, Михайла, Мирославу та Андрія. Також у бізнесмена є онука, яка народилася у квітні 2022 року, її матір – старша донька Оністрата Вікторія.
Після повномасштабного російського вторгнення в Україну, у серпні 2022-го, Андрій Оністрат долучився до ЗСУ, був командиром роти ударних БПЛА «Шершні Довбуша» 68-ї окремої Єгерської бригади.
Коментарі — 0