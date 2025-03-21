Палає газовимірювальна станція у Суджі: у мережі публікують кадри пожежі

Величезні стовпи диму здійнялись на кордоні Курщини та Сумщини

У ніч проти 21 березня мережею поширилась інформація та відповідні кадри сильної пожежі на газовимірювальній станції «Суджа», що на кордоні Курської та Сумської областей.

Як інформує «Главком» з посиланням на соцмережі, уражено ГВС «Суджа», через яку проходив транзитний коридор постачання російського газу до Європи.

На кордоні Курської та Сумської областей величезний стовп вогню

Російські пабліки публікують кадри масштабної пожежі, очевидці кажуть, що величезні стовпи диму здійнялись на кордоні Курщини та Сумщини.

Офіційної інформації щодо атаки немає.

​Як відомо, газовимірювальна станція «Суджа» є ключовим пунктом у газотранспортній системі України, через який здійснювався транзит російського газу до Європи.

Нагадаємо, що з 07:00 1 січня 2025 року зупинено транспортування російського газу територією України. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Нагадаємо, що українські десантники знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі, що на Курщині. Відомо, що наші військові заблокували вихід з тунелю та знищили близько 80% групи.

До слова, українські десантники знали про плани ворога, а тому зіграли на випередження.