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Директор ЦРУ: США призупинили постачати зброю та надавати Україні розвіддані

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Директор ЦРУ: США призупинили постачати зброю та надавати Україні розвіддані
Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних
фото: Leah Millis/Reuters

Реткліфф: Із нетерпінням чекаю зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на кореспондента Білого дому Едвард Лоуренс.

Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після отримання листа, адресованого президентові США Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше зʼявилася інформація, що Сполучені Штати Америки заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальною інформацією з Вашингтона в рамках «відмови від підтримки» Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Так, усі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії отримали наказ, який прямо забороняє передачу розвідувальних даних, отриманих у США, раніше відомих як «Rel UKR» – скорочення від «Releasable to Ukraine» (Випускається в Україні – «Главком»). Від початку війни три роки тому Велика Британія та інші західні партнери у сфері безпеки, такі як Австралія та Нова Зеландія, ділилися з Україною такими знаннями.

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Та заява, яку широко поширювали в іноземних медіа, не знаходила підтвердження у всіх європейських лідерів. Наприклад, глава польського уряду Дональд Туск підтвердив, що інформація про призупинення військової допомоги США для України правдива, а робота хабу з надання військової допомоги Україні зупинилася.

Водночас на пресконференції прем'єр-міністр України Денис Шмигальзаявив, що не має інформації про зупинення військової допомоги з боку США.

Вже ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

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