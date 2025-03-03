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«Я не лише бачив сторіз, але і був в Україні». Актор Коллінз дорікнув Венсу за його слова

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Я не лише бачив сторіз, але і був в Україні». Актор Коллінз дорікнув Венсу за його слова
Як амбасадор United24 Коллінз двічі приїжджав до України і збирав кошти на гуманітарне розмінування
фото: United24

«Я також був там особисто і на власні очі бачив зруйновані цілі громади, перетворені на руїни російськими ракетами та бомбами»

Американський актор Міша Коллінз, зірка серіалів «Усі жінки – відьми» та «Надприродне» дорікнув віцепрезиденту США Джей Ді Венсу стосовно України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Іnstagram актора.

Так, під час скандалу у Білому домі, Джей Ді Венс на питання Володимира Зеленського, чи був той в Україні, відповів: «Я бачив і дивися сторіз». Така відповідь неабияк зачепила українців та американців зокрема. Українці робили багато відео у соцмережах, де показували зруйновані будівлі та військові злочини Росії, перепитуючи у Венса, чи справді «він дивився сторіз».

Не лишився осторонь і актор Міша Коллінз, який під час повномасштабної війни відвідував Сумщину, Чернігівщину та Київ. Як амбасадор United24 він двічі приїжджав до України і збирав кошти на гуманітарне розмінування.

«Я дійсно бачив сторис, як і багато інших людей, про те, що відбувається в Україні», – сказав актор. Він виклав відео з власного архіву, зняте під час перебування в Україні. На ньому посеред ночі Коллінз стоїть біля вікна в Києві 2023 року, дослухаючись до звуків вибухів.

«Росіяни навмисно здійснюють ці атаки близько третьої години ночі», – каже актор в архівному ролику.

Продовжуючи своє звернення, Коллінз зауважив: «Але я також був там особисто і на власні очі бачив вирви та зруйновані вщент будівлі, цілі громади, перетворені на руїни російськими ракетами та бомбами, десятки тисяч яких було скинуто за останні три роки. Я бачив українських солдатів, які втратили кінцівки через російські міни. Я бачив дітей-сиріт та батьків у скорботі. Я бачив неймовірно винахідливих, рішучих, невтомних українців, яких цей іноземний агресор перевершує за чисельністю та озброєнням, і які все ще борються щосили, день за днем, невтомно за свою країну, за свою свободу та за справедливість».

Нагадаємо, 21 травня, актор із американського серіалу «Надприродне» та амбасадор фандрейзингової платформи United24 у напрямі «Гуманітарне розмінування» Міша Коллінз прибув до української столиці. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

До слова, зірка серіалу «Надприродне» у свій день народження попросив про цінний подарунок для України.

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Теги: українці військові розмінування актор руїни відео росіяни Міша Коллінз

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