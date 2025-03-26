Війни виграють тільки оптимісти
Як оптимізм допомагає Україні перемагати
Останнє на сьогодні. Мені останнім часом все частіше дорікають щодо зайвого оптимізму. Тримайте відповідь з кількох складових:
- Війни виграють тільки оптимісти. Песимісти, скиглики (гарне слово?) та зрадошукачі можуть у війнах тільки і завжди програвати. Вони хочуть і полюбляють програвати, щоб займатись улюбленою справою – скиглити...
- У нас нема причин для песимізму на морі: море – це однозначна стратегічна переможна українська історія. Перетворити її на поразку можуть тільки песимісти.
- На сьогодні у тих, хто воює на морі, песимізм відсутній. Ще раз: проблем як завжди купа, а песимізму нема, є гордість за те, що зробили. Що це залишиться назавжди у світовій воєнній і загальній історії.
- Мій оптимізм базується на цифрах, а не на емоціях від читання ворожих Telegram-каналів. Ми ж моніторингова група – у нас рахувати все, що бачиш, доведено до автоматизму, а особливо те, що відбувається у ворога. На щастя, у нас 82% населення вважають, що треба продовжувати збройну боротьбу з РФ навіть при повній відмові США. Наш народ – це вперті оптимісти.
- Роби, як я, і як 82% – програмуй себе на перемогу, а не на поразку. І не тільки у настрої, настрій може бути і не дуже, програмуй себе на перемогу у діях... Я не люблю програвати, завжди планую свої дії задля перемоги України, і не програю, майже. А тому – доєднуйтесь до табору переможців, а не скигликів (ну дуже гарне слово :)).
До речі, три роки тому, 24.03.2022, був знищений ракетним ударом перший з великих бойових кораблів ганебного «непереможного» Чорноморського флоту РФ – великий десантний корабель «Саратов» у порту Бердянська і ще два великих десантних кораблі пошкоджені. Це зробили оптимісти, песимісти у ті часи драпали.
Читайте також:
- У переговорній групі «кріт»
- Переговори в Ер-Ріяді. Що це було?
- Переговори лише починаються. Які пастки готує Кремль
- Стало відомо, що РФ вимагає на переговорах зі США
- Стали відомі підсумки технічних переговорів США та України в Саудівській Аравії
- Трамп заявив про прогрес на переговорах з Україною та Росією
Коментарі — 0