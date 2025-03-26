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Андрій Клименко Журналіст, економіст і громадський діяч

Війни виграють тільки оптимісти

glavcom.ua
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Наш народ – це вперті оптимісти
фото: depositphotos.com

Як оптимізм допомагає Україні перемагати

Останнє на сьогодні. Мені останнім часом все частіше дорікають щодо зайвого оптимізму. Тримайте відповідь з кількох складових:

  1. Війни виграють тільки оптимісти. Песимісти, скиглики (гарне слово?) та зрадошукачі можуть у війнах тільки і завжди програвати. Вони хочуть і полюбляють програвати, щоб займатись улюбленою справою – скиглити...
  2. У нас нема причин для песимізму на морі: море – це однозначна стратегічна переможна українська історія. Перетворити її на поразку можуть тільки песимісти.
  3. На сьогодні у тих, хто воює на морі, песимізм відсутній. Ще раз: проблем як завжди купа, а песимізму нема, є гордість за те, що зробили. Що це залишиться назавжди у світовій воєнній і загальній історії.
  4. Мій оптимізм базується на цифрах, а не на емоціях від читання ворожих Telegram-каналів. Ми ж моніторингова група – у нас рахувати все, що бачиш, доведено до автоматизму, а особливо те, що відбувається у ворога. На щастя, у нас 82% населення вважають, що треба продовжувати збройну боротьбу з РФ навіть при повній відмові США. Наш народ – це вперті оптимісти.
  5. Роби, як я, і як 82% – програмуй себе на перемогу, а не на поразку. І не тільки у настрої, настрій може бути і не дуже, програмуй себе на перемогу у діях... Я не люблю програвати, завжди планую свої дії задля перемоги України, і не програю, майже. А тому – доєднуйтесь до табору переможців, а не скигликів (ну дуже гарне слово :)).

До речі, три роки тому, 24.03.2022, був знищений ракетним ударом перший з великих бойових кораблів ганебного «непереможного» Чорноморського флоту РФ – великий десантний корабель «Саратов» у порту Бердянська і ще два великих десантних кораблі пошкоджені. Це зробили оптимісти, песимісти у ті часи драпали.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна війна історія росія

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