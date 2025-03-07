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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Ядерна парасолька Європи. Заяви Макрона налякали Росію

glavcom.ua
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Франція володіє 290 одиницями ядерної зброї

Судячи з нервової реакції Москви на заяви французького президента Макрона щодо намірів Парижа надати ядерну парасольку Європі, в Кремлі занепокоїлись.

Очевидно пригадали, що 1980 року французькі ядерні сили наблизилися до рівня, що його Радянський Союз вважав загрозою «неприйнятної шкоди» для СРСР. Франція тоді мала близько 540 боєголовок. Відтоді ядерний арсенал був скорочений майже наполовину, ліквідовано наземну компоненту ядерних сил.

Очевидно, в Москві вважали, що Макрон може говорити усе що завгодно, але навряд чи буде щось робити, тим більше брязкати ядерною зброєю. Звісно, французький ядерний потенціал на порядок менший російського, але його цілком достатньо для тотального знищення європейської частини Мордора.

За даними Федерації американських науковців, Франція володіє 290 одиницями ядерної зброї, з яких близько 280 розгорнуто. Приблизно 240 знаходяться на АПЧ Військово-морських сил Франції і зберігають постійну присутність у морі.

Повітряна компонента ядерних сил Франції налічує 50 винищувачів-бомбардувальників Rafale, з них 40 літаків ВПС та 10 літаків палубного базування ВМС для доставки крилатих ракет ASMP. В наявності 40 термоядерних боєголовок для французьких ВПС і 10 боєголовок для морської авіації ВМС. Потужність моноблочної боєголовки – 300 кТ/

Ядерна парасолька Європи. Заяви Макрона налякали Росію фото 1

Морська компонента ядерних сил Франції – 4 АПЧ класу «Тріумфант». Французький флот має два типи балістичних ракет підводного човна (БРПЧ): M51.1 і M51.2 з радіусом дії понад 9000 км. Кожний АПЧ може нести 16 БРПЧ M51, кожна ракета несе 5-6 боєголовок потужністю 100 кТ кожна.

На відміну від Великої Британії, ядерні сили якої надто тісно пов’язані з американськими, Франція, хоча й є членом НАТО, її ядерні сили не є частиною інтегрованої командної структури Альянсу. У Білій книзі Міністерства оборони 2013 року йдеться, що ядерне стримування Франції «забезпечує назавжди нашу незалежність у прийнятті рішень і нашу свободу дій у рамках наших міжнародних обов’язків, у тому числі у випадку будь-якої загрози шантажу, яка може бути спрямована проти нас у разі кризи». Президент Макрон пояснив у 2020 році, що ядерні сили Франції здатні завдати абсолютно неприйнятної шкоди центрам влади держави-агресора, її політичним, економічним і військовим нервовим центрам.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Франція президент ядерна зброя Європа росія

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