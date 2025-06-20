Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила безпілотником по багатоповерхівці в Сумах: є постраждала

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила безпілотником по багатоповерхівці в Сумах: є постраждала
Григоров: У Сумах внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках
фото: Олег Григоров/Telegram

Постраждала жінка отримала уламкові поранення та була госпіталізована

У ніч на 21 червня російська окупаційна армія атакувала Суми, влучивши ударним дроном «Ланцет» у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок обстрілу постраждала жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на в.о. мера міста Артема Кобзаря та голову Сумської ОВА Олега Григорова.

Як повідомив Кобзар, дрон уразив багатоквартирний будинок, внаслідок чого одна жінка отримала поранення. Постраждалу госпіталізували.

Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, зі свого боку, підтвердив, що атака на Сумську громаду була здійснена безпілотниками та розповів деталі.

«У Сумах внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках. Попередньо, це був удар БпЛА типу «Ланцет». Постраждала – 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення, госпіталізована», – написав Григоров.

Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Крім того, російські терористи вдруге за ніч атакували Харків ворожими дронами. У ніч на 20 червня під атакою російських військ опинились три райони міста. Наслідки повідомив мер міста Ігор Труханов, передає «Главком».

Як спершу повідомив Терехов, удар прийшовся по Новобаварському району. Згодом стало відомо, що «приліт» стався в Основʼянському районі Окупанти атакували приватний сектор.

Нагадаємо, близько 23:00 російські війська здійснили першу за ніч атаку на місто Харків. Під ударом опинились два райони міста: Київський та Шевченківський.

Для атаки ворог використав БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садок.

Через атаку пошкоджено понад 50 автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє осіб. 

Теги: Суми безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна пожежа в Одесі після російських ударів
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 06:02
Суми розташовані лише за кілька десятків кілометрів від державного кордону
Суми витрачають 200 тис. на тротуар, поки місто обстрілюють
12 червня, 15:49
Росія критично залежить від постачання китайських деталей як для тактичних, так і для далекобійних безпілотників
Росія цьогоріч планує виготовити два мільйони FPV-дронів – розвідка
5 червня, 15:19
Ворожі війська вранці 3 червня атакували центр міста Суми
У Сумах оголошено день жалоби
3 червня, 11:58
Росія атакувала Чернігів
Росія атакувала Чернігів «шахедами»: є постраждалі (оновлено)
3 червня, 03:43
Один з будинків у Херсонській області після російської атаки
Міжнародна комісія ООН визнала російські атаки дронами на мешканців Херсонщини злочинами
28 травня, 21:24
Великий бізнес має об’єднатися і організувати військово-технологічну Ставку
Великий бізнес має включитися у дронову війну
26 травня, 14:15
Вирва від прильоту на даху харчового підприємства у Сумах
Суми: ворог вдарив по харчовому підприємству (відео)
25 травня, 08:45
Один з таких російських дронів атакував ціль на дальності у 100 км від лінії фронту
РФ модернізувала новий ​автономний дрон: аналітики вказують на головну небезпеку
21 травня, 15:34

Події в Україні

Росія вдарила безпілотником по багатоповерхівці в Сумах: є постраждала
Росія вдарила безпілотником по багатоповерхівці в Сумах: є постраждала
На одному з напрямків фронту РФ готується до штурмів: деталі від ЗСУ
На одному з напрямків фронту РФ готується до штурмів: деталі від ЗСУ
Створено угруповання Сил безпілотних систем, проведено обмін полоненими. Головне за 20 червня
Створено угруповання Сил безпілотних систем, проведено обмін полоненими. Головне за 20 червня
Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео
Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео
Буревій на Рівненщині знищив понад 700 га лісу (відео, фото)
Буревій на Рівненщині знищив понад 700 га лісу (відео, фото)
Створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
Створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
71K
Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем
37K
МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС
19K
Російський олігарх закликав «послати куди подалі керівництво МОК»
13K
Де сховані гроші, вилучені вісім місяців тому у Крупи? Відповідь прокуратури

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua