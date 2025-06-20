Росія вдарила безпілотником по багатоповерхівці в Сумах: є постраждала

Григоров: У Сумах внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках

Постраждала жінка отримала уламкові поранення та була госпіталізована

У ніч на 21 червня російська окупаційна армія атакувала Суми, влучивши ударним дроном «Ланцет» у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок обстрілу постраждала жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на в.о. мера міста Артема Кобзаря та голову Сумської ОВА Олега Григорова.

Як повідомив Кобзар, дрон уразив багатоквартирний будинок, внаслідок чого одна жінка отримала поранення. Постраждалу госпіталізували.

Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, зі свого боку, підтвердив, що атака на Сумську громаду була здійснена безпілотниками та розповів деталі.

«У Сумах внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках. Попередньо, це був удар БпЛА типу «Ланцет». Постраждала – 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення, госпіталізована», – написав Григоров.

Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Крім того, російські терористи вдруге за ніч атакували Харків ворожими дронами. У ніч на 20 червня під атакою російських військ опинились три райони міста. Наслідки повідомив мер міста Ігор Труханов, передає «Главком».

Як спершу повідомив Терехов, удар прийшовся по Новобаварському району. Згодом стало відомо, що «приліт» стався в Основʼянському районі Окупанти атакували приватний сектор.

Нагадаємо, близько 23:00 російські війська здійснили першу за ніч атаку на місто Харків. Під ударом опинились два райони міста: Київський та Шевченківський.

Для атаки ворог використав БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садок.

Через атаку пошкоджено понад 50 автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє осіб.