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У Сумах оголошено день жалоби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Сумах оголошено день жалоби
Ворожі війська вранці 3 червня атакували центр міста Суми
фото: Telegram/Артем Кобзар

Унаслідок російського удару є загиблі та поранені

У Сумах 4 червня оголошено День жалоби через удар окупантів по місту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сум Артема Кобзаря.

Російська Федерація не припиняє ударів по містах і селах України. Так, окупаційні війська вдарили по Сумах з реактивної артилерії. За словами президента Зеленського, щонайменше один снаряд не розірвався.

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фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, російські війська вранці 3 червня атакували центр міста Суми. Троє людей загинули, ще 16 поранених, серед них – 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані, їх доставляють до медичних закладів обласного центру.

В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували. Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загоряння. А також три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки та одна з будівель лікарні.

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Унаслідок удару є загиблі й постраждалі
фото: Кордон. Медіа

Інститут вивчення війни вважає, що російські війська активізують зусилля з розширення лінії фронту на півночі Сумської області вздовж трьох напрямків просування на північ та північний схід від міста Суми.

Як повідомлялося Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

За інформацією DeepState російська армія захопила ще один населений пункт на Сумщині – Володимирівку. Раніше DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині. Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

До слова, у ніч на 3 червня Росія атакувала Чернігів «Шахедами». Один із безпілотників влучив у приватний сектор, є жертви.

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Теги: Суми обстріл

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