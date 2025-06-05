Росія цьогоріч планує виготовити два мільйони FPV-дронів – розвідка

Росія критично залежить від постачання китайських деталей як для тактичних, так і для далекобійних безпілотників

Ворог за рік удвічі зміг наростити виробництво далекобійних дронів

Російська Федерація планує цьогоріч виготовити два мільйони FPV-дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Служби зовнішньої розвідки України Олега Александрова в інтерв'ю Politico.

За словами посадовця, китайські виробники за допомогою підставних компаній, уникаючи експортного контролю, постачають росіянам електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні польові системи, плати керування та обладнання для навігації.

Александров каже, що Росія критично залежить від постачання китайських деталей як для тактичних, так і для далекобійних безпілотників. Росія зуміла збільшити виробництво дронів дальньої дії з 15 тис. у 2024 році до понад 30 тис. цього року, а також до 2 млн невеликих тактичних дронів.

«Вони прагнуть випустити близько 30 тис. далекобійних дронів, а також 30 тис. дронів-мішеней, які вони використовують для виснаження українських систем протиповітряної оборони, у 2025 році», – каже речник Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів. За словами заступника голови Міноборони, Україна сьогодні пише доктринальні зміни використання дронів, які наразі 80% від всіх уражень на полі бою.

Як відомо, після серії інтенсивних нічних атак на Україну західні медіа почали вивчати потенціал Росії до подальшого нарощування повітряного терору. Зокрема, The Economist повідомляє, що Москва здатна значно збільшити кількість одночасно запущених дронів та ракет.

Раніше повідомлялося, що Україна розробила новий багатоцільовий ударний дрон «Батяр», здатний долати відстань понад 800 км. БпЛА виготовляє українська компанія DeepStrikeTech.

До слова, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважував, що росіяни постійно змінюють маршрути дронів і намагаються пускати їх на великих висотах. Ще одна тенденція, до якої вдається РФ, це те, що окупанти влаштовують групові нальоти дронів одночасно на один населений пункт чи об'єкт.