Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія цьогоріч планує виготовити два мільйони FPV-дронів – розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія цьогоріч планує виготовити два мільйони FPV-дронів – розвідка
Росія критично залежить від постачання китайських деталей як для тактичних, так і для далекобійних безпілотників
фото з відкритих джерел

Ворог за рік удвічі зміг наростити виробництво далекобійних дронів

Російська Федерація планує цьогоріч виготовити два мільйони FPV-дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Служби зовнішньої розвідки України Олега Александрова в інтерв'ю Politico.

За словами посадовця, китайські виробники за допомогою підставних компаній, уникаючи експортного контролю, постачають росіянам електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні польові системи, плати керування та обладнання для навігації.

Александров каже, що Росія критично залежить від постачання китайських деталей як для тактичних, так і для далекобійних безпілотників. Росія зуміла збільшити виробництво дронів дальньої дії з 15 тис. у 2024 році до понад 30 тис. цього року, а також до 2 млн невеликих тактичних дронів.

«Вони прагнуть випустити близько 30 тис. далекобійних дронів, а також 30 тис. дронів-мішеней, які вони використовують для виснаження українських систем протиповітряної оборони, у 2025 році», – каже речник Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів. За словами заступника голови Міноборони, Україна сьогодні пише доктринальні зміни використання дронів, які наразі 80% від всіх уражень на полі бою.

Як відомо, після серії інтенсивних нічних атак на Україну західні медіа почали вивчати потенціал Росії до подальшого нарощування повітряного терору. Зокрема, The Economist повідомляє, що Москва здатна значно збільшити кількість одночасно запущених дронів та ракет.

Раніше повідомлялося, що Україна розробила новий багатоцільовий ударний дрон «Батяр», здатний долати відстань понад 800 км. БпЛА виготовляє українська компанія DeepStrikeTech.

До слова, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважував, що росіяни постійно змінюють маршрути дронів і намагаються пускати їх на великих висотах. Ще одна тенденція, до якої вдається РФ, це те, що окупанти влаштовують групові нальоти дронів одночасно на один населений пункт чи об'єкт.

Читайте також:

Теги: безпілотник Китай росія зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 5 червня
Обстріл Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Волонтерка заявила, що про таблицю росіяни знають давно, а інформація в ній «стара як світ»
У мережі розгорівся скандал після публікації таблиці з контактами виробників дронів
29 травня, 22:13
Нові моделі дронів не піддаються впливу радіоелектронної боротьби
Центр протидії дезінформації прокоментував новий алгоритм управління російськими БпЛА
26 травня, 12:09
Уламки впали в шести районах столиці
Уночі Київ пережив одну з наймасованіших комбінованих атак РФ: все, що відомо
24 травня, 08:54
Спочатку «Батяр» розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів, проте з часом його можливості було розширено
Україна розробила «шахедоподібний» дрон «Батяр»: характеристика
24 травня, 00:15
Мережко: Якщо Китай побачить, що справа у війні йде до якоїсь деескалації, він буде намагатися скористатися цим як прихований адвокат Путіна
«Росія – це палій, Китай – це пожежник». Соратник Зеленського пояснив, яку гру веде Пекін
15 травня, 07:49
Китай та США провели інтенсивні перемовини щодо торгівлі
США та Китай провели переговори: стали відомі деталі
12 травня, 10:50
Після тиску з боку Вашингтона Китай шукає нові обхідні шляхи для поставок іранської нафти
Іран відправив до Китаю «зомбі-супертанкер» з нафтою
9 травня, 12:14
Навряд чи ми побачимо згоду Путіна на тимчасове припинення вогню та подальшу підготовку до переговорів
Інакше – смерть. Чому Путін ніколи не піде на мир
6 травня, 13:01

Економіка

Росія цьогоріч планує виготовити два мільйони FPV-дронів – розвідка
Росія цьогоріч планує виготовити два мільйони FPV-дронів – розвідка
Президент Словаччини став на заваді скасуванню санкцій проти РФ
Президент Словаччини став на заваді скасуванню санкцій проти РФ
«Переходимо від бачення до дій». Свириденко обговорила з Бессентом угоду про надра
«Переходимо від бачення до дій». Свириденко обговорила з Бессентом угоду про надра
Швейцарія розширила санкції проти Росії
Швейцарія розширила санкції проти Росії
Економіка Туреччини продемонструвала неочікуваний результат: міністр фінансів пояснив причину
Економіка Туреччини продемонструвала неочікуваний результат: міністр фінансів пояснив причину
Британія вдесятеро збільшує поставки дронів для України
Британія вдесятеро збільшує поставки дронів для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2025
66K
Кім Чен Ин втішив Шойгу після «Павутини»: що Росії пообіцяла КНДР
39K
Посол США при НАТО пояснив, чому надання Україні нового озброєння «під питанням»
21K
Кремль вигадав ще одну причину, щоб уникнути переговорів і виправдати війну – ISW
16K
Сполучені Штати наклали вето на вимогу Радбезу ООН про припинення вогню у секторі Гази

Новини

Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Сьогодні, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Вчора, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua