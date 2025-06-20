Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч

Масштабна пожежа в Одесі після російських ударів

В Одесі пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі, корпуси закладів вищої освіти, а також об’єкти рекреації

Росія масовано вдарила по Україні безпілотниками, є руйнування та постраждалі, Білий дім озвучив, коли Трамп прийме рішення щодо Ірану, а американські чиновники обговорюють можливий удар тактичною ядерною зброєю по іранському Фордо. «Главком» зібрав головні події ночі проти 20 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Росія атакувала Суми

Увечері 19 червня російські терористи атакували Суми ударними безпілотниками. Наслідки ворожої атаки розповів очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

Внаслідок ворожого обстрілу у Сумській громаді зайнялась можежа у житловому секторі. Стало відомо, що одна із будівель загорілася у Ковпаківському районі Сум.

Удар по Одесі

У ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

«Унаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку. Обвалилися перекриття й стіни, під завалами можуть перебувати люди. Екстрені служби працюють», – пише Труханов.

Окупанти атакували Харків двічі за ніч

Російські терористи вдруге за ніч атакували Харків ворожими дронами. У ніч на 20 червня під атакою російських військ опинились три райони міста. Наслідки повідомив мер міста Ігор Труханов, передає «Главком».

Як спершу повідомив Терехов, удар прийшовся по Новобаварському району. Згодом стало відомо, що «приліт» стався в Основʼянському районі Окупанти атакували приватний сектор.

Нагадаємо, близько 23:00 російські війська здійснили першу за ніч атаку на місто Харків. Під ударом опинились два райони міста: Київський та Шевченківський.

Для атаки ворог використав БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садок.

Через атаку пошкоджено понад 50 автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє осіб.

Коли Трамп ухвалить рішення щодо Ірану?

Речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли господар Білого дому ухвалить рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану.

Як інформує «Главком», Трамп встановив двотижневий термін для прийняття рішення про те, чи завдадуть Сполучені Штати удару по Ірану.

«Іран має все необхідне для отримання ядерної зброї», – заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Потенційний ядерний удар США по Ірану

Сполучені Штати не відкидають можливість застосування тактичної ядерної зброї для удару по іранському ядерному обʼєкту у Фордо. Про це повідомила журналістка Fox News Жакі Хайнріх у соцмережі X з посиланням на представника Білого дому, передає «Главком».

За її словами, американські військові переконані в ефективності бункерних боєприпасів, які можуть бути використані для знищення обʼєкта у Фордо.