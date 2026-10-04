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Росія вдарила по багатоквартирному будинку у Харкові

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вдарила по багатоквартирному будинку у Харкові
Ймовірно, Харків атакували «Бандеролі»
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки є загиблі

У ніч на 5 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

За інформацією Терехова, російська «Бандероль» вдарила по багатоквартирному будинку в Індустріальному районі.

Наразі відомо про двох загиблих та кількох поранених.

Раніше повідомлялося, що у селі Шестакове на Харківщині російський безпілотник атакував цивільний автомобіль, унаслідок чого загинула 35-річна жінка. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, під час удару поранень зазнав 39-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. Імена загиблої та пораненого в офіційному повідомленні не називаються.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про серію ударів ворожих безпілотників по житлових районах міста у ніч на 30 вересня.

У Салтівському районі російський дрон атакував приватний сектор. Унаслідок удару пошкоджено вікна у приватному будинку та автомобіль. Дитина зазнала гострої реакції на стрес.

До слова, у ніч на 23 вересня російські війська завдали удару по Київському району Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За інформацією Терехова, по Харкову вдарили два ворожі безпілотники, внаслідок чого загорілися два автомобілі, а в сусідніх багатоповерхових будинках вибило шибки.

Теги: Харків Ігор Терехов

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