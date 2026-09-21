Нардепа оштрафовано за російськомовну рекламу

Рекламні дописи народного депутата поширювалися в соцмережах із порушенням вимог мовного законодавства

Народного депутата України Олександра Фельдмана оштрафували на 5100 грн за поширення оплаченої реклами російською мовою в соцмережах. Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, пише «Главком».

Підставою для перевірки стала скарга громадського руху «Чесно». Його представники звернулися до Секретаріату Уповноваженої зі скаргою на таргетовані рекламні дописи Фельдмана, які він поширював зі своєї сторінки на платформі Meta.

Відомості про рекламодавця, зміст матеріалів, період їх демонстрації, витрати на рекламу та географію показів зафіксували за допомогою Meta Ad Library – онлайн-бази рекламних оголошень у соцмережах.

За результатами державного контролю представник Уповноваженої Ігор Спірідонов встановив порушення частини першої статті 32 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Ця норма визначає, що мовою реклами в Україні є державна мова.

За фактом порушення склали адміністративний протокол. Після розгляду справи Олена Івановська ухвалила постанову про накладення на Фельдмана штрафу в розмірі 5100 грн.

«Вимоги законодавства щодо мови реклами в Україні є однаковими незалежно від суспільного чи посадового статусу особи», – наголосила Івановська.

Олександр Фельдман – народний депутат України, обирався до Верховної Ради від Харкова. Є засновником та президентом групи компаній «АВЕК», до якої, зокрема, входить торговельний центр «Барабашово» у Харкові. Фельдман є членом депутатської групи «Довіра».

Водночас аналогічний штраф отримав керівник громадської організації «Мир. Розвиток. Стабільність» Роман Загородній. За даними Уповноваженої, ця організація поширювала в Meta рекламу російською мовою на користь народного депутата Юрія Бойка, який є одним із учасників громадського об'єднання.

Варто нагадати, що батькам учнів можуть загрожувати штрафи за використання російської мови під час комунікації в шкільних чатах, якщо таке спілкування стосується організації освітнього процесу.