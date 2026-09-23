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Росія атакувала Харків: загинула людина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Харків: загинула людина
Харків потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки вилетіли вікна у багатоповерхівках та виникли пожежі

У ніч на 23 вересня російські війська завдали удару по Київському району Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

За інформацією Терехова, по Харкову вдарили два ворожі безпілотники, внаслідок чого загорілися два автомобілі, а в сусідніх багатоповерхових будинках вибило шибки.

Згодом мер повідомив, що через ворожий обстріл загинула одна людина.

Раніше повідомлялося, що російські війська вранці 17 вересня атакували торговельний центр у Харкові. Внаслідок удару будівля зазнала значних пошкоджень, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними влади, російський безпілотник влучив у торговельний центр в Основ’янському районі міста. На місці працювали екстрені служби.

Як відомо, російські війська завдали удару по автозаправній станції у Слобідському районі Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинула людина, ще п'ятеро людей постраждали. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Перші повідомлення про удар Синєгубов оприлюднив близько 17:00. Тоді він зазначив, що на місці влучання виникла пожежа, а інформації про постраждалих ще не надходило. Уже за кілька хвилин стало відомо про загиблу людину та одного постраждалого. Пізніше кількість поранених зросла до двох, а згодом – до п'яти.

Нагадаємо, уранці 28 серпня росіяни також атакували торговельний центр у Київському районі міста. Там після влучання виникла пожежа, яку рятувальники згодом ліквідували. Російські війська регулярно застосовують по Харкову ударні безпілотники, атакуючи цивільну та критичну інфраструктуру міста.

До слова, російські окупанти атакували торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Унаслідок удару загинув чоловік. Останніми днями російські війська неодноразово атакували торговельні центри в різних регіонах України. 26 серпня окупанти двічі вдарили безпілотниками по триповерховому торговому центру в центрі Лозової на Харківщині. Тоді постраждали десятеро людей.

Теги: Харків Ігор Терехов

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