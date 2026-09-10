На Рівненщині відбувся молодіжний форум «Україна 2036. Архітектори майбутнього»

«Стратегію України майбутнього потрібно формувати вже зараз», – Терехов

8 вересня 2026 року на Рівненщині відбувся Всеукраїнський молодіжний форум «Україна 2036. Архітектори майбутнього», організований Асоціацією прифронтових міст та громад спільно з Рівненською міською радою за підтримки ЮНІСЕФ. Захід став майданчиком для напрацювання спільного бачення України наступного десятиліття та ролі молоді у формуванні стратегії розвитку держави до 2036 року.

Форум об’єднав понад 250 представників студентської спільноти, молоді з усієї України, органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організацій, освітньої та бізнес-спільноти, щоб разом обговорити майбутнє країни, виклики відновлення, розвиток людського капіталу та рішення, які необхідно ухвалювати вже сьогодні, попри повномасштабну війну.

Відкриваючи захід, Харківський міський голова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов подякував українським військовим за можливість жити й працювати, а міжнародним партнерам, зокрема ООН і ЮНІСЕФ, – за підтримку. Він наголосив, що навіть в умовах війни Україна не може відкладати розмову про своє майбутнє.

«Коли мене питають, а навіщо проводити такі форуми під час війни, я відверто кажу: це необхідно. Бо це наше життя, яке ми не можемо відкладати на потім, після війни. Я дуже хочу, щоб кожен із вас, незважаючи на всі жахи війни, жив, будував плани на майбутнє», – зазначив Ігор Терехов.

Він закликав молодь до відкритого діалогу з владою та наголосив, що саме молоді люди мають стати співавторами майбутнього країни.

«Нам необхідно сьогодні почути кожного з вас, почути ваше бачення того, як ми будемо розбудовувати країну: якою повинна бути економіка, молодіжна політика, освіта, як зробити так, щоб молодь залишалася в Україні та поверталася додому. Ви -є сьогодення, і майбутнє України. Завдяки вам буде сформована нова стратегія України майбутнього», – наголосив він.

Виконувач повноважень Рівненського міського голови, секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян підкреслив, що саме постійний діалог влади з молоддю допомагає створювати нові можливості для розвитку громад.

«Дуже приємно, що у Рівному відбуваються такі форуми. Чути молодь потрібно, це дає можливість приймати рішення спільно, реалізовувати певні проєкти і разом працювати на розбудову держави. Молодь – це не лише майбутнє України, а й її сьогодення. Саме тому завдання влади – не вирішувати за молодих людей, яким має бути їхнє майбутнє, а створювати умови, у яких вони зможуть будувати його самостійно.

Кожен із нас уже сьогодні є архітектором майбутнього. І саме від наших рішень, ідей та дій залежить, якою буде Україна завтра і у 2036 році.», — сказав він.

Народний депутат України Жан Беленюк закликав молодь інвестувати насамперед у власні знання та бути готовою скористатися можливостями.

«Найбільший виклик для нас наразі – те, що молоді люди покидають державу. Ми маємо створювати стимули, щоб вони залишалися, бачили своє майбутнє і розвиток саме з нашою країною».

Окремий блок форуму був присвячений ролі міжнародних партнерів у підтримці молоді та розвитку громад під час війни. Координатор системи ООН в Україні та Гуманітарний координатор Матіас Шмале наголосив, що збереження роботи університетів, шкіл і молодіжних центрів є одним із проявів стійкості України.

«Допоки університети, школи та молодіжні центри залишаються відкритими й продовжують працювати, держава буде стояти і є надія на гідне майбутнє», – сказав Матіас Шмале.

Виконувач обов’язків голови Департаменту комунікацій Представництва ЮНІСЕФ в Україні Рікардо Пірес відзначив надзвичайну активність української молоді, яка навіть в умовах війни волонтерить, підтримує громади, здобуває нові навички та бере участь у прийнятті рішень.

«Молодь вже сьогодні відіграє важливу роль у формуванні майбутнього України. Особливо яскраво це видно у прифронтових громадах, де молоді люди самі беруть ініціативу, пропонують нові рішення і не бояться боротися з викликами, які постають перед їхніми громадами. Інвестиції в молодь – це інвестиції в людський капітал, у стійкість громад і в те, якою буде відбудова країни в довгостроковій перспективі. ЮНІСЕФ продовжуватиме працювати з партнерами й молодими людьми, щоб у них було більше можливостей розвивати навички та впливати на рішення, які стосуються їхнього життя. Наше завдання – не зупинятися і зробити так, щоб кожна молода людина мала шанс самореалізуватися та зробити свій внесок у майбутнє України», – наголосив Пірес.

Голова Молодіжної ради при Міністерстві розвитку громад та територій України та голова Молодіжної ради при Рівненській міській раді Іванна Трофимчук назвала проведення форуму історичною подією та закликала молодь максимально використати можливості заходу.

«Беріть від заходу максимум. Спілкуйтеся з людьми, яких бачите вперше в житті. Обмінюйтеся контактами. Ви поїдете звідси, здобувши нових друзів. Можливо, ви знайдете партнерів, які допоможуть вам реалізувати ваші проєкти у ваших громадах», – звернулася вона до учасників.

З вітальними словами до учасників заходу також звернулися заступник міністра молоді та спорту України Сергій Тимофеєв, начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, радниця – посланиця Посольства Литви в України Агне Йоана Скайстіте, ветеран, адаптивний спортсмен Павло Коритнюк.

Програма форуму була побудована навколо практичної розмови про те, якою має стати Україна до 2036 року. Учасники обговорили роль молоді в економіці та створенні нових можливостей, розвиток штучного інтелекту, освіту й навички майбутнього.

До панельних дискусій долучилися виконувач повноважень Коростишівського міського голови Юрій Денисовець, ректор Університету імені Альфреда Нобеля Сергій Холод, HR-експертка Тетяна Пашкіна, співзасновник Racoon Gang Олексій Радченко, керівник центрального регіону SoftServe Сергій Сидорчик, директорка Deloitte Україна Наталія Бережинська, керівник офісу з інновацій Українського католицького університету Олексій Молчановський, засновниця DTI Надія Васильєва, засновник EdEra Ілля Філіпов, член Молодіжної ради Волинської ОВА Даніїл Татарчук.

Практична частина форуму включала воркшопи, присвячені залученню молоді до відбудови українських міст, можливостям Ради Європи у молодіжному секторі, молодіжній роботі в прифронтових громадах, державним грантам для молодіжних ініціатив та переходу від навчання до зайнятості.

Завершила програму відкрита розмова «Що б ви порадили собі у 20 років?», під час якої молоді люди могли безпосередньо поставити запитання спікерам і презентувати результати роботи воркшопів. У дискусії взяли участь Ігор Терехов, Віктор Шакирзян, Жан Беленюк, Матіас Шмале та представники молоді.

Підсумовуючи форум, Ігор Терехов наголосив, що головним його результатом стало не лише обговорення України 2036 року, а й створення простору для відкритого діалогу між молоддю, владою, міжнародними партнерами, освітянами та бізнесом щодо рішень, які визначатимуть майбутнє країни.

«Війна принесла нам жахи, але водночас надала унікальний шанс побудувати нову країну. Країну можливостей, молоді, креативу. І я впевнений, що ми це зробимо», – зазначив Ігор Терехов.