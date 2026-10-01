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НМТ-2026. Харків здивував високими результатами

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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НМТ-2026. Харків здивував високими результатами
Будівля Харківського фізико-математичного наукового ліцею №27, який посів друге місце в рейтингу
фото: Вікіпедія

Чотири харківські школи потрапили до першої сотні України, а найкраща посіла 17-те місце

Харківська «Авторська школа Бойка» посіла 17-те місце серед найкращих шкіл України, вісім закладів міста увійшли до топ-200 шкіл. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Приватний заклад освіти «Харківський ліцей «Авторська школа Бойка» отримав середній результат – 144,2 бала. Другу сходинку посів Харківський фізико-математичний науковий ліцей №27 із середнім результатом 140,7 бала. У рейтингу шкіл України заклад опинився на 39-му місці.

Третім став Харківський ліцей №173 із результатом 138,1 бала. Він посів 65-те місце в загальноукраїнському рейтингу.

Місце Назва навчального закладу

 Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
1 Приватний заклад освіти харківський ліцей «Авторська школа Бойка» Харківської обл. 17 144.2 168.4 84/328 100
2 КЗ «Харківський фізико-математичний науковий ліцей № 27 Харківської міськради» 39 140.7 164.9 39/152 100
3 КЗ «Харківський ліцей №173 Харківської міськради» 65 138.1 162.1 24/96 100
4 КЗ «Харківський ліцей № 116 Харківської міськради» 94 136.8 160.4 39/152 100
5 Приватний ліцей «Харківський колегіум» Харківської обл. 115 135.8 159.3 31/120 100
6 Комунальний заклад «Харківський науковий ліцей «Обдарованість» Харківської обласної ради 146 134.6 157.2 83/332 100
7 КЗ «Харківський ліцей № 169 Харківської міськради» 174 133.8 156.6 53/208 100
8 КЗ «Харківський ліцей № 156 Харківської міськради» 176 133.7 156.5 57/228 99
9 ТОВ приватний заклад «Харківський ліцей Освітній простір «Гравітація» Харківської обл. 244 132.2 155.1 26/104 100
10 КЗ «Харківський ліцей № 11 імені Данила Дідіка Харківської міськради» 252 131.9 154.6 45/176 99

Четверте місце посів Харківський ліцей №116 із середнім результатом 136,8 бала. П’ятим став приватний ліцей «Харківський колегіум» із результатом 135,8 бала. Шосте місце зайняв Харківський науковий ліцей «Обдарованість» із середнім результатом 134,6 бала. На сьомій сходинці опинився Харківський ліцей №169 із результатом 133,8 бала.

Восьме місце посів Харківський ліцей №156 із середнім результатом 133,7 бала. У рейтингу шкіл України він зайняв 176-те місце.

Дев’ятим став приватний ліцей «Освітній простір «Гравітація» із результатом 132,2 бала.  Десяте місце зайняв Харківський ліцей №11 імені Данила Дідіка із середнім результатом 131,9 бала.  Загалом вісім із десяти шкіл харківського рейтингу увійшли до топ-200 найкращих закладів освіти України. Чотири з них потрапили до першої сотні.

Ще одна особливість рейтингу – у восьми з десяти шкіл усі учасники склали НМТ-2026. Показник 99% мають Харківський ліцей №156 та Харківський ліцей №11 імені Данила Дідіка.

При цьому 100% складення НМТ не означало автоматичного потрапляння до загальноукраїнського топ-200. Зокрема, «Освітній простір «Гравітація» посів 244-те місце, хоча тестування в закладі успішно склали всі учасники.

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Також нагадуємо, що раніше «Главком» писав про дослідження психологічного стану вступників після НМТ-2026. Воно охопило близько 42 тис. учасників, а майже дев’ять тисяч взяли участь у двох хвилях опитування. Після тестування 85,2% респондентів повідомили про стрес, а понад третина вступників потребувала підтримки для виходу зі стану вираженого дистресу. Найгострішим періодом для психічного стану назвали перші один-три дні після отримання результатів.

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Теги: Харків НМТ освіта школа

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