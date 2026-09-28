Ворог ударив по двох районах Харкова: багато поранених, серед них діти

Терехов: у Салтівському районі 16 постраждалих, серед них шестеро дітей

Уночі проти 28 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова, унаслідок чого постраждали щонайменше 16 людей, серед них – восьмеро дітей. Про це повідомляють міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише «Главком».

Про перший удар Терехов написав о 4:06 – за його словами, ворог завдав подвійного удару по Київському району міста, наслідки на той момент лише уточнювали. Через 11 хвилин мер доповнив: за інформацією Ситуаційного центру, одне з влучань сталося біля багатоквартирних будинків у Салтівському районі.

О 4:20 з'явилися перші дані про постраждалих у Салтівському районі. За кілька хвилин Терехов уточнив, що внаслідок обстрілу двох районів КАБами пошкоджено кілька житлових будинків одразу у Київському та Салтівському районах, а о 4:28 додав: за даними Ситуаційного центру, керована авіабомба влучила в один із багатоквартирних будинків Салтівського району.

Кількість постраждалих зросла до 16

Синєгубов невдовзі повідомив про новий підрахунок: кількість постраждалих внаслідок ворожого «прильоту» в Салтівському районі зросла до 16 людей, серед них восьмеро дітей. За його словами, бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі. Всім надається медична допомога.

Нагадаємо, Салтівський район залишається однією з головних цілей ворожих ударів по Харкову: саме тут зафіксовано чи не найбільшу в місті концентрацію пошкоджених багатоповерхівок. 9 серпня КАБ уже влучав у багатоповерхівку в цьому районі – тоді кількість постраждалих зросла до 12 людей, є загиблі. А в ніч на 26 вересня ворожі дрони атакували ті самі Київський та Салтівський райони – постраждали четверо харків'ян.