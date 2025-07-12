Росія вдарила по житловій забудові у Харкові

Профільні служби продовжують огляд місця удару

На світанку 12 липня окупаційна армія завдала удару по місту Харків. Ворог використав керовану авіабомбу для удару по житловій забудові. Наслідки обстрілу повідомив міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

Близько 04:41 у Харкові пролунали перші вибухи. Тоді моніторингові канали повідомили, що місто опинилось під ударом ворожих дронів. Зголом мер міста підтвердив інформацію про атаку, але уточнив, що Росія вдарила КАБом по житловій забудові.

Окупанти атакували Київський район. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці виникла пожежа після удару.

Профільні служби продовжують огляд місця удару.

Ніч на 12 липня стала жахливою для Західної України через ворожий комбінований обстріл.

Під ударом ворога опинились: Луцьк, Львів, Чернівці. У регіонах активно працюють сили ППО. Російська армія обстрілює мирні міста ракетами та ударними дронами.

За повідомленням моніторингових каналів та місцевих пабліків, у Луцьку через атаку зайнялись пожежі, місто охопило димом. Також повідомляється, що у Чернівцях зафіксовано влучання поблизу аеропорту.

У Львові є влучання у житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Вибухи на західній частині України почались близько 03:00, спершу ворог застосовував ударні дрони, згодом стало відомо, що міста опинились і під ракетною атакою.

Через обстріл заходу України Польща підняла у повітря військові літаки.

«У зв'язку з активністю дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі», – пише Міністерство оборони Польщі.