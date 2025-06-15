Росіяни під час атаки пошкодили будівлю компанії Boeing у Києві: деталі від FT

Під удар російських військ потрапила будівля Boeing – одного з найвідоміших американських підприємств, що базується в Україні

Нещодавня російська атака на Київ сильно пошкодила приміщення американського аерокосмічного гіганта Boeing. Це, схоже, був навмисний удар по компанії. Як інформує «Главком», про це пише Financial Times із посиланням на фото та шість джерел, серед яких співробітники Boeing, українські чиновники та голова Американської торгової палати в Україні (ACC).

FT вказує, що обстріл, під час якого постраждала компанія, відбувся в ніч проти 9 червня. Водночас журналісти наводять дані щодо запущеної РФ зброї, яка вказує на обстріл уже 10 червня. Тож у який саме день Boeing опинився під ударом – незрозуміло.

Як розповів заступник генерального директора компанії з питань діяльності в Україні Андрій Корягін, попри пошкодження будівлі «жоден збій у роботі» не стався. Тим часом речник Boeing зазначив, що співробітники не постраждали.

«Російські удари по американських компаніях в Україні – це ще один приклад ігнорування Путіним мирних зусиль США», – заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Financial Times.

На його думку, той факт, що РФ атакує американський бізнес, підкреслює важливість подальшої участі США як у мирних зусиллях, так і в безпеці України та решти Європи.

Удар по будівлі Boeing доповнює перелік промислових об'єктів, атакованих РФ, серед яких завод «Антонов», електростанції та підстанції, а також об'єкти оборонного виробництва. Українські чиновники стверджують, що ці атаки є частиною зусиль Москви, спрямованих на погіршення здатності країни виробляти та ремонтувати зброю.

Аерокосмічна та оборонна корпорація Boeing є однією з найвідоміших американських компаній, розташованих в Україні. Вона співпрацює з українським авіабудівником «Антонов». Зокрема, на початку цього року керівники Boeing зустрічалися зі своїми колегами з «Антонова» та міністром оборони України, щоб обговорити співпрацю.

Один зі співробітників компанії та президент ACC Енді Гундер кажуть, що загалом на Boeing працювали понад 1000 людей по всій Україні, попри повномасштабну війну. За словами іншого працівника Boeing, компанія також активно наймає людей на посади в Україні.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі. Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.