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На Дніпропетровщині через російську атаку постраждали семеро людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Дніпропетровщині через російську атаку постраждали семеро людей
Пошкоджений будинок у Нікопольському районі
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Telegram

Серед постраждалих 17-річна дівчина

Сьогодні, 2 липня, російська окупаційна армія атакувала два райони Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є руйнування, постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За інформацією Лисака, за день від атак безпілотниками та артилерією у Нікопольському районі постраждали семеро людей. П'ятеро госпіталізовані, серед них – 17-річна дівчина. 

Через російські удари виникло декілька пожеж, зокрема, горіло поле з пшеницею. Всі займання приборкали.  Крім того, пошкоджені 2 приватні будинки, 3 господарські споруди, ще одна – знищена. Понівечені авто, гараж, підприємство, інфраструктура.

Лисака повідомив, що по Синельниківщині ворог вгатив КАБами. Під ударом була Межівська громада. Потрощені майже три десятки будинків, 2 машини, будівлі, що не експлуатувалися.

Вночі агресор поцілив FPV-дроном по Межівській громаді, рано вранці – артилерією по Великомихайлівській. Пошкоджені інфраструктура і оселя.

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Перші п'ять фото – Нікопольщина, останнє – Синельниківщина
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Telegram

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки встановило особи російських військовослужбовців, причетних до ракетного удару по місту Суми 3 червня 2025 року. Внаслідок удару тоді загинули шестеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

За даними української розвідки, до артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 «Град» 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області РФ.

Нагадаємо, російські війська атакували центр міста Суми. Унаслідок удару є загиблі й постраждалі. Окупанти вранці 3 червня за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів. Пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.

Як відомо, Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. За словами глави України, угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес створення трибуналу.

Теги: обстріл Дніпропетровщина

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