Унаслідок російської атаки постраждав пологовий у Харкові: реакція Зеленського

Зеленський: Україні потрібен захист. ППО передусім. Дрони-перехоплювачі

На світанку 11 липня росіяни вдарили по Харкову. Внаслідок чого постраждали жінки в пологовому будинку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

«Удари Росії по наших людях. Чергова жорстокість. У Харкові внаслідок атаки дронами поранені дев’ять людей. Серед постраждалих – жінки в пологовому будинку. Породіллі з дітьми, жінки після операцій. На щастя, серед дітей постраждалих немає. Росія цілить у життя. Навіть туди, де воно лише розпочинається. Вночі били також по Дніпровщині, Миколаївщині, Сумщині. Вранці атакували Одещину. Зараз вони знову запустили нові хвилі», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «Немає тиші в Україні. Постійні російські удари дронами, ракетами, авіабомбами. Саме тому дуже важливо якнайскоріше втілити все, про що домовилися з партнерами цими днями в Італії».

Президент наголосив, що Україні потрібен захист, насамперед ППО, дрони-перехоплювачі.

«З усіма партнерами про це говорили, є позитивні сигнали, і важливо, щоб вони перейшли до реальних інвестицій у цю технологію. Потрібно посилити санкції. Очікуємо схвалення нового санкційного пакета. Усе, що буде тиснути й зупиняти Росію, маємо втілювати якнайшвидше», – підсумував голова держави.

Нагадаємо, на світанку 11 липня російські терористи обстріляли Харків. Внаслідок чого у місті є пошкодження, постраждали люди.

До слова, у ніч проти 11 липня російська терористична армія атакувала Дніпропетровську область. За даними ОВА, окупанти вдарили безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа.