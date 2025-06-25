Ворог атакував Куп'янськ: є поранені

Куп'янськ цієї ночі опинився під атакою РФ

Постраждалим надається медична допомога

Куп'янськ цієї ночі опинився під атакою РФ. Окупанти завдали ударів авіабомбами. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

За словами Синєгубова, в ніч на 25 червня російські терористи завдали удару по місту Куп’янськ.

Внаслідок влучання керованої авіабомби в землю, пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок.

Постраждали п’ятеро цивільних людей. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, російські терористи вчергове атакували Харків ударними дронами. За попередніми даними, під ударом опинилось цивільне підприємство у Київському районі.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що цієї ночі Харків атакували сім безпілотників типу «шахед». Всі удари прийшлися по Київському району міста, а саме по цивільному підприємству та поряд із незаселеним житловим будинком.

64-річного чоловіки, який постраждав під час обстрілу, госпіталізували.

Внаслідок обстрілу зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці пожежа.

Також у ніч проти 25 червня російські окупанти завдали ударів дронами по Запоріжжю.

Близько 01:05 у Запоріжжі прогриміли перші вибухи. Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста вибито вікна у будинках, пошкоджені автівки.