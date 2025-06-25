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Ворог атакував Куп'янськ: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог атакував Куп'янськ: є поранені
Куп'янськ цієї ночі опинився під атакою РФ
фото з відкритих джерел

Постраждалим надається медична допомога

Куп'янськ цієї ночі опинився під атакою РФ. Окупанти завдали ударів авіабомбами. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

За словами Синєгубова, в ніч на 25 червня російські терористи завдали удару по місту Куп’янськ.

Внаслідок влучання керованої авіабомби в землю, пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок.

Постраждали п’ятеро цивільних людей. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, російські терористи вчергове атакували Харків ударними дронами. За попередніми даними, під ударом опинилось цивільне підприємство у Київському районі.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що цієї ночі Харків атакували сім безпілотників типу «шахед». Всі удари прийшлися по Київському району міста, а саме по цивільному підприємству та поряд із незаселеним житловим будинком.

64-річного чоловіки, який постраждав під час обстрілу, госпіталізували.

Внаслідок обстрілу зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці пожежа.

Також у ніч проти 25 червня російські окупанти завдали ударів дронами по Запоріжжю.

Близько 01:05 у Запоріжжі прогриміли перші вибухи. Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста вибито вікна у будинках, пошкоджені автівки.

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Теги: Куп'янськ обстріл

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