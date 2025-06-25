Ворог атакував Куп'янськ: є поранені
Постраждалим надається медична допомога
Куп'янськ цієї ночі опинився під атакою РФ. Окупанти завдали ударів авіабомбами. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».
За словами Синєгубова, в ніч на 25 червня російські терористи завдали удару по місту Куп’янськ.
Внаслідок влучання керованої авіабомби в землю, пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок.
Постраждали п’ятеро цивільних людей. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, російські терористи вчергове атакували Харків ударними дронами. За попередніми даними, під ударом опинилось цивільне підприємство у Київському районі.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що цієї ночі Харків атакували сім безпілотників типу «шахед». Всі удари прийшлися по Київському району міста, а саме по цивільному підприємству та поряд із незаселеним житловим будинком.
64-річного чоловіки, який постраждав під час обстрілу, госпіталізували.
Внаслідок обстрілу зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці пожежа.
Також у ніч проти 25 червня російські окупанти завдали ударів дронами по Запоріжжю.
Близько 01:05 у Запоріжжі прогриміли перші вибухи. Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста вибито вікна у будинках, пошкоджені автівки.