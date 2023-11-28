Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу

Деталі атаки на Кривий Ріг уточнюються

У ніч на вівторок, 28 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

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«Вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Всі деталі зараз встановлюються», – написав він у телеграм-каналі.

Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул теж повідомив про ракетну атаку на місто. «Була ракетна атака і по нашому місту. У Криворізькому районі обстрілів не було», – розповів він у Telegram без подробиць.

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Лисак також повідомив, що з важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району. «Минулося без загиблих та постраждалих. Інформацію щодо збитків, які заподіяли окупанти, уточнюють рятувальники», – зазначив він.

Як повідомлялося, у ніч на 28 листопада російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши один ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Ворожий дрон знищено у Хмельницькому районі. Внаслідок збиття дрона його уламки впали на дах приватного будинку.

Триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень.