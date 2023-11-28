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Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу
Країна-терористка знову атакувала Україну ракетами та дронами
фото ілюстративне

Деталі атаки на Кривий Ріг уточнюються

У ніч на вівторок, 28 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

«Вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Всі деталі зараз встановлюються», – написав він у телеграм-каналі.

Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул теж повідомив про ракетну атаку на місто. «Була ракетна атака і по нашому місту. У Криворізькому районі обстрілів не було», – розповів він у Telegram без подробиць.

Лисак також повідомив, що з важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району. «Минулося без загиблих та постраждалих. Інформацію щодо збитків, які заподіяли окупанти, уточнюють рятувальники», – зазначив він.

Як повідомлялося, у ніч на 28 листопада російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши один ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Ворожий дрон знищено у Хмельницькому районі. Внаслідок збиття дрона його уламки впали на дах приватного будинку.

Триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень.

Теги: ракета окупанти Кривий Ріг війна

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