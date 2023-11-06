Байден і Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарної паузи» у Секторі Гази: деталі

Байден і Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарних пауз» у війні між Ізраїлем і ХАМАСом

США переконані, що такі паузи допоможуть мирним жителям дістатися до безпечніших місць у Газі

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарних пауз» у війні між Ізраїлем і ХАМАСом. Про це повідомив глава Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає The Times of Israel.

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Як зазначає Кірбі, США переконані, що такі паузи допоможуть мирним жителям дістатися до безпечніших місць у Газі, забезпечать доставку гуманітарної допомоги громадянам, які її потребують, а також дадуть змогу звільнити заручників.

«Ми вважаємо, що перебуваємо на початку цієї розмови, а не наприкінці, тому ви можете очікувати, що ми продовжуватимемо виступати за тимчасові локальні паузи», – заявив Кірбі, уточнивши, що США, як і раніше, не підтримують постійнішого припинення вогню, оскільки такий крок буде вигідний ХАМАС.

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Відповідаючи на запитання про ефективність дипломатії США, з огляду на те, що як Ізраїль, так і союзники США в регіоні відмовилися підтримувати гуманітарні припинення вогню, Кірбі відкинув такі припущення та зазначив, що Ізраїль від самого початку відмовився надавати будь-яку допомогу Сектору Гази, а потім, після значного тиску з боку США, погодився на надання допомоги через Єгипет.

За словами Кірбі, Байден також наголосив на необхідності «притягнути до відповідальності екстремістських поселенців» за насильство на Західному березі, «одночасно знижуючи загрози з боку діючих там терористичних груп».

Раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.

Нагадаємо, Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету в космосі. За даними The Telegraph, ракета була запущена з Ємену хуситами і пролетіла майже 1600 км, прямуючи до мети – ізраїльського міста Ейлат. Ізраїльські військово-повітряні сили змогли успішно збити ракету за межами атмосфери Землі, використовуючи систему протиракетної оборони Arrow.

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До слова, запаси продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня.