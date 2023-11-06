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Байден і Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарної паузи» у Секторі Гази: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден і Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарної паузи» у Секторі Гази: деталі
Байден і Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарних пауз» у війні між Ізраїлем і ХАМАСом
фото колаж

США переконані, що такі паузи допоможуть мирним жителям дістатися до безпечніших місць у Газі

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарних пауз» у війні між Ізраїлем і ХАМАСом. Про це повідомив глава Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає The Times of Israel.

Як зазначає Кірбі, США переконані, що такі паузи допоможуть мирним жителям дістатися до безпечніших місць у Газі, забезпечать доставку гуманітарної допомоги громадянам, які її потребують, а також дадуть змогу звільнити заручників.

«Ми вважаємо, що перебуваємо на початку цієї розмови, а не наприкінці, тому ви можете очікувати, що ми продовжуватимемо виступати за тимчасові локальні паузи», – заявив Кірбі, уточнивши, що США, як і раніше, не підтримують постійнішого припинення вогню, оскільки такий крок буде вигідний ХАМАС.

Відповідаючи на запитання про ефективність дипломатії США, з огляду на те, що як Ізраїль, так і союзники США в регіоні відмовилися підтримувати гуманітарні припинення вогню, Кірбі відкинув такі припущення та зазначив, що Ізраїль від самого початку відмовився надавати будь-яку допомогу Сектору Гази, а потім, після значного тиску з боку США, погодився на надання допомоги через Єгипет.

За словами Кірбі, Байден також наголосив на необхідності «притягнути до відповідальності екстремістських поселенців» за насильство на Західному березі, «одночасно знижуючи загрози з боку діючих там терористичних груп».

Раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.

Нагадаємо, Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету в космосі. За даними The Telegraph, ракета була запущена з Ємену хуситами і пролетіла майже 1600 км, прямуючи до мети – ізраїльського міста Ейлат. Ізраїльські військово-повітряні сили змогли успішно збити ракету за межами атмосфери Землі, використовуючи систему протиракетної оборони Arrow.

До слова, запаси продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня.

Теги: ракета ХАМАС армія Єгипет Ізраїль міністр

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